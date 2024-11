Unions SG-Roma, Juric choc su Hummels: “Ecco perché l’ho fatto”

Pochi minuti prima dell’inizio della partita ha parlato Ivan Juric, tecnico della Roma. Ecco le parole su Dybala e sull’esclusione di Hummels

Ha parlato a Sky Sport Ivan Juric, prima della gara della sua squadra che tra pochi minuti scenderà in campo contro il Royale Union a Bruxelles.

E, il tema della serata, è ovviamente l’ennesima esclusione di Hummels dall’undici titolare nonostante l’assenza di Ndicka che ieri è rimasto a Roma con la febbre. Tutti si aspettavano che potesse essere arrivato il momento del difensore tedesco, arrivato a parametro zero alla fine della sessione di mercato. Ma fino al momento ha giocato pochi minuti a Firenze. Niente da fare nemmeno stasera, e qualche informazione nel merito era arrivata già nel pomeriggio. Dietro, come da scelte ufficiali, in mezzo a Mancini e Angelino, gioca Cristante.

Esclusione Hummels, Juric: “Scelta tecnica per stasera”

E a Juric, ovviamente, è stata chiesta qualche notizia appunto sulla formazione. E prima ha parlato di Dybala: “Paulo sappiamo che dobbiamo gestirlo bene e poi ha fatto un grande sforzo a Verona. Oggi dobbiamo vincere la partita e ci siamo concentrati su questo. Abbiamo bisogno di dare il massimo e cercare di vincere, abbiamo bisogno di positività”.

“Penso che è una scelta tecnica – ha detto invece sull’ennesima esclusione del giocatore che pochi mesi fa ha giocato la finale di Champions League con il Borussia Dortmund – cerco sempre di mette la migliore squadra in campo per vincere. Questa sera mi sento così”. “Non è una bocciatura definitiva, è una scelta tecnica per questa sera. A Verona c’è stata la prestazione, e i giocatori stanno dimostrando di voler fare bene. Questa sera per noi è importantissimo”. Insomma, altra scelta forte ed è evidente che Juric non vede proprio il giocatore nelle gerarchie. Si era parlato anche nelle scorse ore di un possibile addio a gennaio, qualora le cose dovessero rimanere in questo modo e, arrivati a questo punto