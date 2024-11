Botto Juventus, Giuntoli stende mezza Europa: quinquennale sul piatto

Calciomercato Juventus, l’offerta di Giuntoli fa saltare il banco e può aprire scenari molto interessanti per i bianconeri, a caccia di un calciatore con le sue caratteristiche

L’intenzione di puntellare l’organico con innesti mirati è forte così come la consapevolezza di dover sfruttare le chances che da qui ai prossimi mesi si materializzeranno. In questa duplice prospettiva saranno orientate le prossime mosse della Juventus con Cristiano Giuntoli chiamato a sistemare quei reparti che in questo primo scorcio di stagione hanno evidenziato le più importanti lacune.

Oltre alla voragine rappresentata dall’infortunio accorso a Gleison Bremer, infatti, a tenere banco continua ad essere anche la questione relativa al vice Vlahovic. In realtà i colloqui per il rinnovo dell’attaccante serbo – con il quale non è stato ancora trovato l’accordo per il rinnovo contrattuale con annessa spalmatura – potrebbero imprimere un’accelerata in un senso o nell’altro. Rientrano proprio in questo orizzonte, del resto, i contatti esplorativi che la ‘Vecchia Signora’ ha avviato in tempi e in modi diversi per Jonathan David, legato al Lille da un contratto in scadenza nel 2025 che non è stato ancora rinnovato.

Calciomercato Juventus, Giuntoli vuole anticipare tutti per David: pronto un quinquennale

Con l’intento di anticipare una concorrenza che comprende – tra le altre – soprattutto l’Inter ed alcuni club di Premier League oltre al ‘solito’ Barcellona, la Juventus sarebbe entrata nell’ordine di idee di far saltare il banco. A tal proposito, secondo quanto riferito da Ekrem Konur, la ‘Vecchia Signora’ sarebbe pronta ad offrire a David un contratto di cinque anni per riuscire a strappare il sì del canadese che ha già rispedito al mittente le prime proposte di rinnovo avanzate dal Lille.

Sebbene lo scenario relativo al futuro di David sia ancora tutto da sciogliere, dunque, la Juventus ha già le idee molto chiare su come muoversi. Come già anticipato in precedenza, per riuscire a sistemare le varie tessere del mosaico, Giuntoli dovrà vedersela con una concorrenza che non intende fare sconti. I prossimi mesi risulteranno decisivi in un senso o nell’altro.