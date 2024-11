Dall’Inter alla Juve: il ritorno in Serie A si tinge di giallo

Dall’Inter alla Juventus: il ritorno in Serie A si tinge di giallo. Ecco quello che potrebbe succedere nella prossima finestra di mercato

Se da un lato, di solito, sono gli attaccanti che in qualche modo muovono il mercato, soprattutto quelli che fanno sognare i tifosi, c’è da dire che a gennaio, quindi tra pochi mesi, sono i difensori nel mirino delle big, non solo italiane ma anche europee.

Rimanendo però in Italia, la Juventus ha urgenza di mettere dentro la rosa di Thiago Motta un elemento che possa andare a coprire il buco lasciato da Bremer: il brasiliano dopo la rottura del crociato ha chiuso in anticipo la sua stagione e quindi, anche a livello numerico, serve un profilo importante ai bianconeri. Si è parlato con molta insistenza nei giorni scorsi di Kiwior, difensore dell’Arsenal che ha un passato in Serie A allo Spezia. Il suo nome è stato accostato anche al Napoli, ad esempio, ma la preoccupazione maggiore per Giuntoli potrebbe arrivare dalla Spagna.

Dall’Inter alla Juventus: il Siviglia su Kiwior

Sì, perché secondo quanto scritto da fichajes.net, sul giocatore si sta muovendo con una certa insistenza il Siviglia. Gli andalusi sanno benissimo che Bade potrebbe presto lasciare il club: oltre alla Roma, che ci aveva provato la scorsa estate, adesso si è fatto molto pressante il Liverpool che, nonostante il quasi sicuro accordo per il prolungamento di contratto di Van Dijk, ha deciso di puntare sul giocatore pagando anche la clausola, si vocifera, di 50 milioni di euro presente sul contratto.

E con tutti quei soldi a disposizione il Siviglia potrebbe sicuramente avere via libera per Kiwior: anche perché la Juventus solamente in un modo lo potrebbe prendere, in prestito per sei mesi e poi decidere, nel caso, se tenerlo o meno. Insomma, un bel problema per Giuntoli, che magari ha anche un altro colpo in canna e sta valutando altre ipotesi. C’è in piedi, a dire il vero, anche quella che porta a Mats Hummels della Roma, che non ha praticamente mai visto il campo e che potrebbe salutare già a gennaio.