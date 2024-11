Epurazione romanista completata, UFFICIALE: ne resta solo uno

Il verdetto ufficiale arriva per certi aspetti inatteso: lista completamente stravolta. Ecco tutti i dettagli

Anche contro il Saint Gilloise in Europa League, la Roma ha evidenziato quelle lacune che ormai si porta dietro dall’inizio della stagione. Pur scendendo in campo con una formazione piuttosto rimaneggiata nell’undici iniziale, è nel secondo tempo dopo l’ingresso di alcuni ‘titolarissimi’ che la squadra è sembrata soffrire di più la verve e la voglia di fare dei padroni di casa.

Sotto questo punto di vista, il centrocampo è stato nuovamente uno dei reparti maggiormente sottotono. Un andazzo che – eccezion fatta per le prestazioni di alcuni suoi interpreti – sta andando avanti dall’inizio della stagione e che ha causato la mancata convocazione di Pellegrini e Cristante in vista dei prossimi impegni dell’Italia in Nations League contro Belgio e Francia. Nella lista diramata da Luciano Spalletti non figura neanche Mancini; tra i calciatori della Roma, presente il solo Niccolò Pisilli, protagonista di una stagione importante tra il torpore generale.

Spalletti ha infatti deciso di premiare l’intraprendenza e gli inserimenti di Pisilli, che sta fornendo il suo contributo con una costanza e uno spirito di abnegazione da veterano. Come già detto in precedenza, a causa dei rispettivi periodi no, né Pellegrini né Cristante hanno ottenuto la convocazione. Ecco la lista completa:

Portieri: Donnarumma, Meret, Vicario;

Difensori: Bastoni, Buongiorno, Cambiaso, Comuzzo, Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Okoli, Savona, Udogie

Centrocampisti: Barella, Davide Frattesi (Inter), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci, Rovella, Tonali;

Attaccanti: Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Monza), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).