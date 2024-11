Esonero bianconero, Mourinho nuovo allenatore: comunicazione lampo

José Mourinho si sta prendendo nuovamente le luci della ribalta: l’ultima indiscrezione che vede lo Special One autentico protagonista. Le ultimissime

Non è un allenatore come gli altri. Non a caso l’etichetta di Special One ormai da anni lo accompagna come un mantra, ineluttabile. E così – anche in un campionato ‘periferico’ come quello turco – José Mourinho si sta prendendo le autorevoli luci della ribalta. Per i risultati sul campo conseguiti dal suo Fenerbahçe, ma anche per gli show contro gli arbitri da parte del tecnico portoghese.

A tenere banco nelle ultime ore, però, è anche la questione riguardante il futuro dell’allenatore lusitano. Un tema che l’accordo siglato in estate contro il Fenerbahçe ha contribuito a procrastinare ma di certo non a spegnere. Nel caso di svariate interviste rilasciate nelle ultime settimane, infatti, Mourinho non ha nascosto il desiderio di ritornare in quella che per lui è stata una seconda casa: la Premier League. A tal proposito, sebbene i top club sembrino essere orientati verso altri tipi di scelte, un intreccio importante di panchine potrebbe mettere l’ex tecnico della Roma nelle condizioni di veder esaudito questo sogno nel cassetto.

Mourinho-Newcastle, dall’Inghilterra: nuovo ritorno di fiamma

Secondo quanto riferito dal ‘The Guardian’, infatti, il Newcastle avrebbe individuato nello Special One il profilo a cui dare la caccia in caso di addio a Eddie Howe. Una presa di posizione importante, a cui le ultime pubbliche esternazioni di Mourinho avrebbero dato man forte. Più nello specifico, secondo la fonte sopracitata, Mourinho avrebbe contattato degli intermediari chiedendo di essere tenuto al corrente di eventuali sviluppi un casa Newcastle.

L’incontro avvenuto tra lo Special One e il presidente del Magpies a marzo in occasione dell’ultimo Gran Premio dell’Arabia Saudita, dunque, potrebbe non essere stato l’ultimo summit tra i due. Dal canto suo, dopo un inizio di stagione che definire difficile sarebbe solo un eufemismo, Howe ha comunque lanciato segnali importanti, avendo il Newcastle battuto prima il Chelsea in Coppa di Lega e poi l’Arsenal in Premier League. Come spesso avviene in questo genere di situazioni, i risultati faranno da giudice supremo. Mourinho aspetta, sorniona. Staremo a vedere cosa succederà.