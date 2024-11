Lascia definitivamente la Roma, svolta lampo: fumata bianconera

Emergono nuovi importanti aggiornamenti sulle mosse del club che ha messo gli occhi su un esubero giallorosso. Come cambiano le carte in tavola

Ci si aspettava una reazione importante da parte della Roma contro l’Union Saint Gilloise ed invece anche in Europa League i giallorossi hanno evidenziato quei limiti strutturali che ormai si portano dietro come una spada di Damocle dall’inizio della stagione. Poco cattivi nel chiudere una partita che si era incanalata sui binari giusti, Mancini e compagni hanno prestato il fianco al prepotente ritorno dei padroni di casa, in grado di trovare la via del pareggio e di sfiorare il clamoroso ribaltone.

Inevitabile rimarcare come la panchina di Juric continui ad essere rischio. In caso di passo falso contro il Bologna, sotto questo punto di vista, non è escluso che si creino le premesse per un nuovo scossone alla guida della panchina della Roma. Più in generale, le prossime settimane si prospettano dense di cambiamenti strutturali di un certo periodo che – salvo clamorosi colpi di scena – coinvolgeranno anche le mosse di calciomercato. Tra i calciatori il cui futuro continua ad essere un rebus ancora tutto da sciogliere, impossibile non menzionare Nicola Zalewski. Resosi protagonista di molti errori nelle ultime uscite ufficiali, l’esterno polacco non ha ancora apposto la firma sul suo rinnovo di contratto con la Roma e continua ad essere conteso da non pochi club, soprattutto in Turchia.

Calciomercato Roma, dalla Turchia: il Besiktas fa sul serio per Zalewski

Dopo essere stato ad un passo dal vestire la maglia del Galatasaray, prima di far saltare tutto ad un passo dalla firma, Zalewski aveva calamitato l’interesse anche di José Mourinho. Lo ‘Special One’, però, per riuscire a mettere le mani sull’esterno della Roma dovrà guardarsi dall’inserimento di un altro club turco.

Secondo quanto evidenziato da karar.com, infatti, il Besiktas sarebbe pronto a rinforzare la propria batteria di cursori di fascia con innesti mirati. A tal proposito, nella lista dei desideri stilata dal tecnico olandese Giovanni van Bronckhorst figurerebbe proprio Zalewski, considerato un obiettivo prioritario in vista del prossimo mercato di gennaio. Ma c’è di più. Un altro calciatore che ingolosisce non poco i bianconeri di Turchia è Jakub Kaminski del Wolfsburg, per il cui arrivo in Turchia potrebbe essere stanziato un extra budget. L’idea del Besiktas, infatti, sarebbe quella di avallare un doppio acquisto, accelerando non solo per Zalewski ma anche per Kaminski. Al momento solo un’idea, ma in futuro chissà…