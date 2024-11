Rilancio Friedkin e Allegri-Roma: bomba Zazzaroni

Rilancio Friedkin e Allegri alla Roma: bomba Zazzaroni in diretta. Ecco le parole del direttore del Corriere dello Sport che aprono a diversi scenari

Per la Roma è un momento difficile, lo sappiamo. Anche troppo rispetto a quelle che erano le previsioni e le intenzioni all’inizio della stagione. E inoltre i Friedkin sono lontani e dentro il club dopo le dimissioni di Lina Souloukou manca anche un amministratore delegato.

E poi ci sono quelle continue voci di una possibile cessione del club che continuano ad essere importanti. Una situazione delicata anche se secondo le informazioni che il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha riportato durante la trasmissione radiofonica “Te la do io Tokyo“, le cose non stanno così: “I Friedkin non vogliono vendere, si sente dire di tutto ma loro non hanno intenzione di andare via. Permettetegli di fare lo stadio, creerebbe un problema a Lotito che è una persona molto presente nel calcio e intelligente”.

Allegri alla Roma: le parole di Zazzaroni

Poi, Zazzaroni, ha anche parlato dei problemi della squadra: “Bisogna cercare di arrivare alla soluzione in altre maniere – ha invece detto sulla dirigenza che in questo momento manca – con la Souloukou non ha funzionato, per via di una gestione troppo autoritaria. Bisogna trovare una soluzione che sia valida perché se la Roma diventa una rometta è un problema. Un allenatore nuovo? Gli americani non lavorano così, non arriva l’allenatore senza l’Ad. Prima deve arrivare l’amministratore delegato ma io sono ottimista, in poco tempo avremo tutte e due le figure”.

E chi potrebbe essere il nuovo allenatore? Zazzaroni risponde in questo modo: “Ranieri tornerebbe alla Roma ma credo che sarebbe perfetto in un ruolo a metà. Per quanto riguarda Allegri può succedere di tutto nella vita, potrebbe diventare un’ipotesi ma ci devono essere le condizioni e non solo economiche. Serve una programmazione seria e cambierebbe lo scenario, l’immagine e la percezione anche del tifoso. Allegri è come Conte, ti danno garanzie”.