Dal Barcellona alla Roma: Hummels già dimenticato

Calciomercato Roma, rinforzo a gennaio dal Barcellona e firma al posto di Hummels. Sfida già apparecchiata.

Continua il periodo di grandi difficoltà per la Roma, che ha fin qui affrontato situazioni ben in grado di mettere in luce le attuali difficoltà della squadra. L’allenatore Ivan Juric ha annunciato che Paulo Dybala non sarà disponibile per la prossima partita contro il Bologna a causa di un fastidio muscolare accusato in allenamento.

Oltre all’assenza di Dybala, le ultime ore hanno fatto registrare anche il nuovo forfait di Mario Hermoso e il problema muscolare di Lorenzo Pellegrini, che è stato comunque inserito tra i convocati. La Roma, sul terreno di gioco, continua intanto a mostrare fragilità difensive. Nonostante l’arrivo di difensori esperti come Mario Hermoso e Mats Hummels, la squadra ha subito pesanti sconfitte, tra cui un 1-5 contro la Fiorentina.

Tra i temi di questo complicatissimo esordio stagionale, si inserisce proprio la situazione relativa alla gestione dell’esperto quanto importante difensore tedesco. In una fase ricca di incognite e gravida di elementi potenzialmente in grado di apportare grandi modifiche alla squadra e alla società in poco tempo, non si arrestano le voci di calciomercato.

Nuovo rinforzo in difesa dal Barcellona: sfida Roma-Borussia per Eric Garcia

Mentre la situazione Juric e possibile esonero continua a risultare una delle più calde, infatti, si segnala anche quanto riferito dal giornalista Ekrem Konur rispetto ai possibili aneliti della Roma di migliorare il proprio reparto difensivo. I limiti e le fragilità della Roma hanno fin qui interessato vari reparti, se non tutti.

Basti pensare allo scarso contributo di giocatori arrivati con ben altre aspettative e, ancora, ad alcuni e reiterati stop importanti da un punto di vista fisico, che hanno fin qui impedito di godere a pieno di chi, come Mario Hermoso o Saelemaekers, era arrivato con uno status ben diverso.

Ad essere attenzionata maggiormente in questa fase, però, è proprio la regione difensiva, anche alla luce della su citata situazione Hummels che non esclude in alcun modo un possibile addio anticipato dell’ex Borussia Dortmund, sotto contratto della Roma fino a giugno 2025.

In particolar modo, pur non legandola esplicitamente a questa situazione, la su citata fonte evidenzia come i giallorossi, starebbero valutando l’acquisizione di Eric García, difensore del Barcellona, per rafforzare il reparto arretrato. García è seguito anche dal Borussia Dortmund.