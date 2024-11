Dybala non ci sta: la reazione dopo le parole di Juric

Emergono retroscena poco rassicuranti dai corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini, dove pare che ci sia stata quantomento un incomprensione tra Dybala e Juric

Che la Roma trionfi o meno contro il Bologna di mister Italiano il destino di Ivan Juric pare segnato: oramai è evidente come la dirigenza capitolina, a prescindere dal rendimento dell’ex allenatore del Torino, stia tentando di trovare un sostituto da introdurre a Trigoria nel corso della sosta.

Un’apprezzabile (seppur altalenante e spesso poco efficace) proposta offensiva non sembrerebbe essere bastata a far dimenticare ai vertici capitolini la sequela di risultati poco soddisfacenti e ora pare che i Friedkin non abbiano intenzione di chiamare nella città eterna un altro traghettatore.

Gli imprenditori statunitensi sembrerebbero difatti propensi ad assumere una figura di primo livello per risollevare il destino giallorosso e tentare disperatamente di non veder evaporare un investimento di ben oltre cento milioni di euro.

Intanto tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini sembrerebbe continuare a regnare il caos, come manifestato da un recentissimo episodio che vede protagonista Paulo Dybala.

Dybala out con il Bologna? Juric decide alle spalle di un Dybala stupito

Nel corso della conferenza stampa di mezzogiorno Ivan Juric avrebbe perentoriamente escluso la presenza di Paulo Dybala nel corso della sfida con il Bologna. Nulla di particolarmente strano… se non fosse che la Joya da lì a poco avrebbe avuto in programma un provino proprio per testare il fastidio muscolare rimediato negli scorsi giorni.

Il fuoriclasse argentino – secondo quanto riportato da Paolo Assogna ai microfoni di Radio Manà Manà Sport – sarebbe rimasto attonito dopo le dichiarazioni definitive di Juric, vista l’intenzione manifestata nel tentare fino all’ultimo di stringere i denti per scendere in campo.