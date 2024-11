Esonero Juric e nuovo allenatore Roma, UFFICIALE: “Non mi hanno mai chiamato”

Esonero Juric e nuovo allenatore Roma: oggi in città arrivano i Friedkin e c’è l’annuncio di un profilo accostato ai giallorossi: “Non mi hanno mai chiamato”

Questa mattina arrivano i Friedkin dopo oltre 50 giorni di assenza e, quando lo fanno, di solito decidono. Inutile dire che Juric sia quasi all’ultima spiaggia: oggi alle 12 il tecnico parlerà in conferenza stampa e potrebbe essere quella conclusiva prima di un match. Domani all’Olimpico arriva il Bologna, poi dovrebbe esserci la rivoluzione.

E i nomi che circolano ormai sono noti. Quello in pole, anche perché ci sono stati dei contatti, è quello di Roberto Mancini, che da poco ha salutato la nazionale dell’Arabia Saudita. Da Allegri a Terzi, passando anche Paulo Sousa: nel corso di queste lunghissime settimane sono state tanti i profili accostati ai giallorossi. E, proprio Paulo Sousa, adesso allo Shabab Al-Ahli, a Dubai, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport.

Esonero Juric, Paulo Sousa: “La Roma non mi ha mai chiamato”

Ovviamente gli è stato chiesto se qualcuno, in questi giorni, lo avesse chiamato dalla Roma per prendere il posto di Juric. La risposta dell’allenatore portoghese è netta e non lascia spazio a nessuna interpretazione: “Anni fa Franco Baldini, poi più nulla. Ma qui a Dubai hanno fatto investimenti enormi per e, mi fanno stare bene, voglio vincere loro”. Quindi nessun contatto con il club giallorosso.

Sousa, portoghese, ovviamente è un ammiratore di Mourinho e Ivan Zazzaroni che ha firmato l’intervista, gli ha fatto questa domanda: A Roma ha lasciato migliaia di orfani di Mourinho: “Lui ha cambiato la storia di noi allenatori portoghesi – ha risposto – il primo a capire l’evoluzione del gioco anche in termini di comunicazione. Inimitabile”.