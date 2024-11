Esonero Juric e nuovo CEO Roma: spunta Mister X

Esonero Juric e nuovo CEO Roma: oggi i Friedkin arrivano in città e dovranno sciogliere le riserve anche sull’amministratore delegato. Spunta Mister X

Non solo l’allenatore, ma anche il nuovo Ceo, quello che dovrà prendere il posto di Lina Souloukou che qualche giorno dopo la nomina di Juric ha salutato la Roma.

Questa mattina nella Capitale sbarcano i Friedkin, e la sensazione è che sia arrivato il momento delle decisioni, anche belle importanti. Il destino del tecnico è segnato, ma prima, forse, secondo la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, potrebbe arrivare la nomina del nuovo amministratore delegato. Una figura troppo importante per non esserci, soprattutto in un club come quello giallorosso nel quale la proprietà è molto spesso assente per curare i molteplici affari in giro per il Mondo. Da Trigoria dicono che il nuovo ad sarà di nazionalità italiana. E tra Antonello – in uscita dall’Inter, ma che è uno che cura la parte amministrativa – e Carnevali, avvistato qualche giorno fa in città, spunta il terzo nome. Certo, quest’ultimo, si legge, rimane in pole.

Esonero Juric, ecco il nuovo CEO

Ed è una sorpresa: il profilo apprezzato, si legge, è quello di Marzio Perrelli, attualmente Executive Vice President di Sky Sport. Un sondaggio è stato fatto, ma quello che effettivamente vogliono fare i Friedkin lo sanno loro. Quindi non ci sarebbe da stupirsi, nemmeno, se poi arrivasse addirittura un’altra figura dentro al club. La cosa certa, arrivati a questo punto, che il momento delle nomine è dietro l’angolo.

Senza dubbio oggi tra Dan, Ryan e Juric ci sarà un confronto, anche per conoscersi visto che mai c’è stato un faccia a faccia fino al momento. E potrebbe essere il primo e l’ultimo, perché ormai il destino sembra essere segnato quello del tecnico che, anche alla fine dell’ultima partita, è apparso un uomo affranto, solo, triste. Forse anche lui sa che la sua esperienza è vicina alla fine.