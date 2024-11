Esonero UFFICIALE in Serie A: il comunicato dei giallorossi

Esonero ufficiale in Serie A: arriva il comunicato dei giallorossi. Ecco la decisione dopo l’ennesima prestazione deludente in campionato

Esonero in Serie A, ufficiale. Un allenatore non riuscirà a mangiare il panettone. Il pareggio di ieri sera contro l’Empoli in casa è costato carissimo a Luca Gotti, allenatore del Lecce.

Eppure, la sua squadra, dopo essere andata sotto per via della rete di Pellegri nel primo tempo, era riuscita a pareggiare con Pierotti e, nel finale, prima con Sansone e poi con Kristovic, era andata vicinissima al ribaltone: i due, infatti, con un calcio di punizione l’esterno e con un colpo di testa il centravanti, hanno centrato una doppia traversa clamorosa e per pochi centimetri non hanno salvato la panchina del proprio tecnico.

Esonero ufficiale in Serie A: il comunicato del Lecce

“L’U.S. Lecce comunica di aver sollevato, in data odierna, dall’incarico di tecnico della Prima Squadra il Sig. Luca Gotti. A mister Gotti il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità, impegno e dedizione, augurando le migliori fortune”. Queste le poche righe del club salentino per salutare Gotti e adesso si attendono degli sviluppi per capire chi sarà il sostituto. Vedremo quale sarà la decisione ufficiale.