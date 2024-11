Infortunio choc e rinforzo immediato: Juve già avvisata

Giungono novità di rilievo sulla disperata ricerca da parte di Cristiano per un degno sostituto di Gleison Bremer. Ecco le utlime

Appare ancora complesso e velleitario tentare di comprendere con certezza i mutabili equilibri che la stagione 24/25 della Serie A ci riserverà – come ben manifestato dal sonoro 3-0 rimediato dal Napoli contro una frizzante Dea di Gasperini -, ma un elemento appare ben chiaro nei cuori dei sostenitori bianconeri: la Vecchia Signora di mister Motta in questo momento appare, anche semplicemente sul piano numerico, un gradino sotto le due più probabili contendenti alla vittoria finale.

L’assenza di coppe e il talento oramai indiscusso di Antonio Conte nel caso del Napoli e la forza di un recente passato di pregio e la raffinatezza di un sistema di gioco collaudato per l’Inter, appaiono come vantaggi difficili da colmare soltanto con le potenzialità di una Juventus pronta a sbocciare, a cui, tuttavia, sembrano pesare alcune lacune ancora persistenti.

L’altisonante e in alcuni casi sin troppo costoso (basti pensare al clamoroso flop di Douglas Luiz) mercato estivo – coadiuvato da una serie di infortuni poco prevedibili – non avrebbe infatti permesso a Motta di affrontare con serenità i numerosi impegni segnati sul calendario e, difatti, Giuntoli e colleghi saranno sostanzialmente costretti a riaprire il portafoglio in occasione della sessione di mercato invernale.

La Juve torna sul mercato: concorrenza Madrid e idea Hummels

Al netto dell’importanza di portare a Torino un vice Vlahovic (Milik sta lavorando per tornare in tempo e permettere a Giuntoli di attendere giugno per tentare i colpi relativi a Osimhen e Jonathan David), quella che attualmente appare come una priorità perentoria è quella relativa all’acquisto di un nuovo difensore centrale che possa colmare il poderoso vuoto lasciato dall’infortunio di Gleison Bremer.

Le qualità del fuoriclasse brasiliano non potranno essere sostituite dal modesto rendimento di Danilo e, difatti, i vertici bianconeri sono alla ricerca di opzioni per impreziosire la linea difensiva di Motta.

Il recentissimo infortunio di Eder Militao potrebbe in parte complicare la ricerca della Juventus, che si ritroverà con un nuovo potente rivale nella ricerca di un centrale di livello. Per i bianconeri potrebbe dunque divenire piuttosto succulenta la prospettiva Mats Hummels, il quale sino a pochi mesi fa giocava titolare nel Borussia Dortmund e ora si ritrova nelle retrovie gerarchie della Roma.