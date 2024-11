Infortunio prima della Roma: lesione muscolare e assenza UFFICIALE

Nelle scorse ore sono emerse novità in merito alle condizion di uno dei calciatori più importanti per una prossima avversaria della Roma

L’As Roma è senza dubbio una delle delusioni più sorprendenti della stagione di Serie A 24/25, durante cui gran parte delle big sembra aver compiuto efficacemente la propria rivoluzione. In tal senso appare difficile affermare che i Friedkin e Florent Ghisolfi non abbiano quantomeno tentato di fare altrettanto, ma, come ormai evidente, i risultati appaiono ben meno soddisfacenti rispetto a quelli ottenuti dai rivali attualmente posizioni nelle zone più alte della classifica.

La panchina giallorossa ha già visto ben due allenatori transitare a Trigoria nel giro di qualche settimana e, in vista della sosta delle nazionali, appare sempre più plausibile che se ne aggiungerà un terzo a quella che oramai è di fatto una lista.

La sfida con il Bologna, al contrario di quello che si potrebbe pensare, appare piuttosto superflua nella definizione del futuro di Ivan Juric, poiché, nel caso in cui i Friedkin trovino un accordo con un profilo di alto livello, difficilmente tratterebbero il tecnico croato all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini per via di una misera vittoria in campionato.

Dunque, nel caso in cui un nuovo allenatore dovesse varcare i cancelli di Trigoria nel corso della sosta (prospettiva sostanzialmente certa nel caso in cui i giallorossi dovessero evitare di conquistare i tre punti all’Olimpico), quest’ultimo si troverebbe a dover esordire in una fase del calendario non propriamente favorevole. Al ritorno dalla sosta i giallorossi dovranno infatti affrontare la corazzata partenopea di Antonio Conte e, pochi giorni dopo, quella di Gianpiero Gasperini.

De Ketelaere ko: i tempi di recupero

Nel corso del confronto di domani tra l’Atalanta e l’Udinese pare proprio che mister Gasp dovrà fare a meno di uno dei suoi gioielli più preziosi: Charles De Ketelaere. Nel caso del principe belga non si tratta semplicemente di un diamante luminoso, ma di una di quelle pietre in grado di illuminare anche il resto della squadra.

Nel corso della stagione corrente CDK sembrerebbe aver conquistato definitivamente una propria dimensione, dove le proprie intuizioni e una tecnica fuori dal normale hanno trovato terreno fertile. Date a Gasperini il talento ed egli saprà trasformalo in risultati.

Per il classe 2001 si tratta di una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro, il che, secondo quanto riportato da Sky Sport, lo costringerà fuori dal campo per almeno due settimane. La sosta delle nazionali aiuterà di certo ad evitare privazioni a Gasperini, il quale, tuttavia, non ha ancora la garanzia di poter impiegare il proprio gioiello al ritorno dalla pausa.