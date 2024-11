Niente Roma e nuovo ribaltone: cancellato dai Friedkin. Ecco la decisione clamorosa della proprietà che era attesa questa mattina nella Capitale

Incredibile ma vero. Inaspettato. Oggi tutti si aspettavano che i Friedkin potessero arrivare nella Capitale con il loro aereo privato e, per questo motivo, ieri avevano anche prenotato la possibilità di atterrare a Ciampino. Ma le cose sono cambiate in maniera clamorosa proprio in questi minuti.

A riportare la notizia ci ha pensato il giornalista de Il Tempo Filippo Biafora, che su uno dei suoi canali social ha appena scritto questo: “Sono state cancellate le tre prenotazioni per lo sbarco degli aerei dei Friedkin a Roma“. Insomma, un cambio di rotta – eh sì, in questo caso specifico si può assolutamente pensare a questo termine – che cambia e ribalta le carte in tavola. Ora, è difficile, se non impossibile, vista la possibilità che hanno del volo privato, che i Friedkin possano viaggiare su un volo di linea. Quindi è assai probabile che il loro arrivo non ci sarà. O, per meglio dire, non ci sarà per l’orario stabilito delle 13:30 che fino a pochi istanti fa era in programma.

Niente Roma, i Friedkin cancellano le prenotazioni

Non sappiamo quindi come andrà a finire tutto questo. Un ribaltone clamoroso, questo, che apre a tantissime interpretazioni. Magari è tutto rinviato a domani o magari gli americani non arriveranno proprio in città come erano attesi per prendere delle decisioni drastiche. Una su tutte quella che dovrebbe portare all’esonero di Juric che, comunque, tra poco (alle 12), parlerà in conferenza stampa.

Difficile, comunque, viste tutte le voci che ci sono state fino al momento, che il tecnico croato possa comunque rimanere in sella alla panchina della Roma. Un suo addio appare comunque certo, segnato, con Roberto Mancini che rimane in pole per la sostituzione.