Si ‘scalda’ il caso Hummels, panchina e nuovo indizio social

Panchina e ‘caso’ Hummels, la reazione sui social non sfugge: nuovo ‘messaggio’ alla Roma. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

La situazione di Mats Hummels alla Roma continua a destare attenzione e preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori. Nonostante il suo arrivo nella capitale fosse stato accolto con entusiasmo, il difensore tedesco ha collezionato finora solo 23 minuti in campo, subentrando nella pesante sconfitta per 5-1 contro la Fiorentina, durante la quale ha segnato un autogol.

La gestione del difensore tedesco da parte di Juric è stata oggetto di critiche, con il tecnico croato ha spesso preferito schierare altri giocatori, come Bryan Cristante adattato in difesa, lasciando Hummels in panchina anche in situazioni di emergenza difensiva. Questa scelta ha sollevato dubbi sulla fiducia riposta nel veterano e sulla coerenza delle decisioni tecniche.

Hummels in panchina: quel like social che non sfugge ai più attenti

Nonostante le difficoltà, Hummels ha mantenuto il suo caratteristico senso dell’umorismo. Dopo le diverse esternazioni sornione su Instagram, l’ex Borussia Dortmund ha in queste ore lasciato un “like” su X a un post che raccontava la storia di Sam Wilmot, un giovane di Bristol che viaggia per l’Europa valutando le panchine degli stadi.

Questo gesto è stato interpretato come un’ironica allusione alla sua attuale condizione di panchinaro fisso alla Roma, accendendo discussioni tra i tifosi. La Roma, nel frattempo, attraversa un periodo turbolento. Dopo la sconfitta contro l’Hellas Verona, la squadra si trova all’11° posto in classifica, con tre sconfitte nelle ultime quattro partite. La posizione di Juric è sempre più in bilico, con la dirigenza che valuta possibili sostituti per invertire la rotta, a partire dall’immediato post Roma-Bologna.

La gestione del caso Hummels potrebbe influenzare le decisioni future del club. La mancata integrazione di un giocatore con la sua esperienza e il suo palmares solleva interrogativi sulla strategia tecnica adottata. I tifosi si interrogano sulla coerenza delle scelte e sulla capacità della squadra di sfruttare al meglio le risorse a disposizione.