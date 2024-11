Theo Hernandez scaricato e annuncio Fonseca: lo ha detto dopo Cagliari-Milan

Theo Hernandez scaricato, lo ha detto anche Fonseca: pazienza finita e annuncio dopo Cagliari-Milan.

Il Milan di Paulo Fonseca ha vissuto una settimana di alti e bassi, culminata nel pareggio per 3-3 contro il Cagliari. Dopo la prestigiosa vittoria in Champions League contro il Real Madrid, i rossoneri hanno perso punti preziosi in campionato, evidenziando alcune criticità.

La partita contro il Cagliari è stata ricca di emozioni. I sardi sono passati in vantaggio al 2′ con Zortea, ma il Milan ha reagito grazie a una doppietta di Rafael Leao, che ha replicato l’ottima prestazione offerta in Champions. Nonostante il vantaggio, la squadra di Fonseca ha mostrato fragilità difensive, permettendo al Cagliari di pareggiare con una doppietta di Zappa, inclusa una rete all’89’ che ha fissato il risultato sul 3-3.

Prestazione non convincente di Theo Hernandez: Fonseca e i tifosi non ci stanno

Leao è stato senza dubbio un protagonista in positivo, confermando il suo stato di forma in crescendo. Tuttavia, la prestazione di Theo Hernandez ha sollevato preoccupazioni, continuando ad alimentare le mai arrestatesi polemiche e osservazioni sulla catena di sinistra rossonera.

Theo Hernandez, in particolare, è stato al centro delle critiche dei tifosi per alcune disattenzioni difensive che hanno contribuito ai gol avversari. Al termine della gara, Fonseca ha espresso la sua insoddisfazione ai microfoni di DAZN, sottolineando la necessità di una maggiore attenzione difensiva da parte dei singoli giocatori, dicendosi indossisfatto dell’attenzione dei singoli, più che del reparto.

Queste parole evidenziano la preoccupazione per le prestazioni individuali, in particolare quelle di Hernandez, esplicitamente nominato dallo stesso tecnico portoghese e oggetto delle osservazioni principali da parte dei tifosi su X. A seguire, alcune delle posizioni espresse dopo la prestazione non convincente del francese.

“Sei il capitano del Milan. Non puoi giocare così a calcio: abbiamo subito tre goal per colpa dei tuoi errori. Non bisogna camminate in campo, altrimenti devi lasciare la fascia a qualcun altro. Ci vuole grinta e voglia”. “Theo Hernandez deve andarsene: sempre che qualcuno sia interessato a prenderlo”. “Theo Hernandez è un fantasma: i capitani sono ben altra cosa, è stato disastroso per tutta la partita”. “Theo Hernandez dà l’impressione di non avere voglia di giocare le partite con le squadre meno altisonanti. Vi lascio tutto l’entusiasmo che avete nei suoi confronti da diversi anni a questa parte”. “Ennesima prestazione inaccettabile di Theo. Sarà troppo tardi quando capiremo che è un problema e non una risorsa per il Milan“.