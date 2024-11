Clamoroso Friedkin, panchina a Mourinho: sì al ritorno ‘Special’

La Roma giocherà quest’oggi contro il Bologna, ma prima bisogna registrare delle grosse novità sui Friedkin.

La Roma, dopo aver perso contro il Verona di Paolo Zanetti con il risultato di 3-2, ha pareggiato per 1-1 contro l’Union Saint-Gilloise. Proprio questa gara ha scatenato tantissime polemiche nell’ambiente giallorosso.

Lo stesso Ivan Juric, nella classica conferenza stampa di presentazione del match di oggi contro il Bologna, ha ribadito che la squadra contro l’Union Saint-Gilloise non ha avuto un’anima. Archiviata la partita contro il team belga, dunque, la Roma giocherà alle ore 15.00 allo Stadio Olimpico contro la squadra guidata da Vincenzo Italiano.

La squadra giallorossa, ovviamente, dovrà cercare di fare di tutto per vincere, vista sia la situazione delicata di Ivan Juric (sempre più vicino all’esonero) che per la situazione in classifica. La Roma, infatti, è dodicesima con soli quattro punti di vantaggio sul terzultimo posto, dove adesso c’è il Lecce. Tuttavia, prima della gara contro il Bologna, bisogna segnalare delle novità che riguardano proprio i proprietari del club capitolino: i Friedkin.

Calciomercato, l’Everton dei Friedkin segue Mourinho come possibile nuovo allenatore: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘TBR Football’, infatti, José Mourinho avrebbe l’intenzione di tornare nel 2025 ad allenare una squadra di Premier League. Tra gli ammiratori dell’allenatore portoghese, quindi, bisogna proprio aggiungere Dan Friedkin, ovvero il nuovo proprietario dell’Everton.

Oltre ai ‘Toffees’, però, su José Mourinho bisogna registrare l’interesse di altre due squadre del campionato più seguito al mondo: la Premier League. Sull’attuale allenatore del Fenerbahce, infatti, ci sono sia il Newcastle che lo stesso West Ham.