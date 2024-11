Erede Juric, bomba Sky: sfida a due e opzione bloccata

Erede Juric, bomba Sky. Chi dopo il tecnico croato esonerato nel pomeriggio dopo la sconfitta della Roma patita contro il Bologna? Due nomi spiccano.

Chiuso il capitolo Daniele De Rossi dopo quattro giornate di campionato, si è chiuso anche il secondo riguardante Ivan Juric. La sua esperienza sulla panchina della Roma è durata il doppio di quella del tecnico di Ostia: otto giornate. Soltanto.

Il terzo capitolo è ancora nelle mani della proprietà americana che lo sta redigendo nervosamente, e in fretta, dal momento che non vi è molto tempo per decidere. La sosta per le nazionali può regalare qualche giorno in più al nuovo, e terzo tecnico, che si ‘accomoderà’ sulla panchina giallorossa. A chi lo scottante compito? La proprietà americana si sta affidando ad agenzie straniere per tentare di trovare il profilo giusto che vada a sostituire Ivan Juric. Tra gli allenatori sondati ci sono i nomi di Terzic e Lampard. Al momento però, è tutto allo stato embrionale, poiché anche le idee non sono chiarissime. Pertanto nessuna trattativa in corso.

Erede Juric, bomba Sky: Mancini o Allegri?

Si passano in rassegna tutti i nominativi dei tecnici al momento liberi da vincoli contrattuali. A quanto risulta all’inviato di Sky Sport, Paolo Assogna, in queste prime ore stanno circolando tre nomi per il post Juric: Roberto Mancini, Massimiliano Allegri e Claudio Ranieri.

Il tecnico di Jesi è da poco ritornato sul mercato dopo essere stato sollevato dall’incarico di commissario tecnico della Arabia Saudita. Massimiliano Allegri lo abbiamo lasciato sul prato dello Stadio Olimpico con la Coppa Italia tra le mani prima di essere esonerato dalla Juventus. Claudio Ranieri dopo aver portato alla salvezza il Cagliari al termine della scorsa stagione ha dichiarato chiusa la sua carriera di allenatore. Tuttavia, al momento, nessuno di loro ha confermato contatti concreti con la società giallorossa. L’esonero di Ivan Juric è arrivato soltanto poche ore fa. Occorreranno pertanto altre ore prima che dalla Roma arrivi la terza ‘elezione’ della stagione. Tra tanti nomi che si rincorrono non compare quello di Daniele De Rossi, ancora sotto contrato con la società capitolina. Il primo capitolo della saga è da ritenersi definitivamente chiuso?