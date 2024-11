Game over Juric, Roma in ginocchio: esonero sempre più vicino

Game over Juric e Roma in ginocchio: l’esonero è sempre più vicino. Ecco cosa sta succedendo in questo infuocato post-gara contro il Bologna.

La Roma ha da poco concluso il match contro il Bologna in una partita cruciale per la 12ª giornata di Serie A, con il tecnico Ivan Juric al centro delle attenzioni a causa delle recenti difficoltà della squadra e delle insistenti voci su un suo possibile esonero.

Dopo un avvio di stagione deludente, la Roma ha accumulato solo 13 punti in 11 partite, posizionandosi al 12º posto in classifica. La pesante sconfitta per 5-1 contro la Fiorentina ha ulteriormente aggravato la situazione, alimentando le speculazioni sul futuro di Juric. Nonostante ciò, la dirigenza giallorossa aveva deciso di confermare la fiducia nel tecnico croato, almeno fino alla sfida contro il Torino, considerata decisiva per il suo futuro.

Esonero Juric e game over Roma: adesso basta

Le tensioni all’interno dello spogliatoio sono aumentate, con alcuni giocatori chiave, come Bryan Cristante e Gianluca Mancini al centro di polemiche e discussioni. Inoltre, l’assenza di Paulo Dybala nella partita contro il Bologna ha sollevato ulteriori interrogativi, in seguito all’annuncio dello stesso Juric sulle condizioni fisiche dell’argentino.

Ivan Juric (Lapresse) – asromalive.it

Le voci su un possibile esonero di Juric si rincorrono da settimane. Dopo la sconfitta contro l’Inter, si era parlato di un possibile ritorno di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa . Successivamente, sono emersi i nomi di Roberto Mancini e Massimiliano Allegri come potenziali sostituti . Tuttavia, la dirigenza ha finora evitato decisioni affrettate, concedendo a Juric ulteriori opportunità per invertire la rotta, sorprendendo una piazza che, sorpresa del mancato esonero dopo Firenze, aveva dato per scontato un addio dopo la sconfitta con l’Hellas Verona.

La partita contro il Bologna rappresentava quindi un crocevia fondamentale per il futuro di Juric alla guida della Roma. Le voci prima della gara lasciavano intendere come la strada fosse ormai tracciata e il tecnico ex Torino fosse ormai destinato a lasciare la Capitale, con i Friedkin pronti a invertire rotta e adoperare importanti cambiamenti, approfittando dell’imminente parentesi della sosta.

Si attendono aggiornamenti, con una sconfitta contro il Bologna che pare ormai destinata a porre Juric al termine della sua breve ed infelice avventura a Roma.