Maxi contratto in Arabia, niente Roma: svolta improvvisa

Ecco le ultime in merito ad uno dei profili orbitati di recente intorno al pianeta Roma per il prossimo mercato invernale.

Potremmo ricercare in lungo e in largo delle cause oggettive per la clamorosa disfatta giallorossa che ha visto sfumare clamorosamente le aspettative derivanti dagli oltre cento milioni di euro spesi nel corso dell’estate, ma si tratterebbe di uno sforzo clamorosamente superfluo, vista la complessità e la vastità delle storture del sistema Roma.

Tuttavia, se dovessimo effettuare uno scanner delle ultime scelte, sarebbe difficile ignorare una serie di scelte a dir poco curiose che il tecnico croato ha compiuto nel corso della sua breve avventura giallorossa. Vi è tuttavia una sola e unica questione su cui anche l’ex tecnico del Torino può dirsi completamente innocente: la scelta di schierare Zaki Celik.

Considerato a più riprese come la vera mela marcia dell’undici titolare giallorosso (senza prendere in considerazione le spaccature di opinioni sui modesti renitenti dei senatori come Mancini, Pellegrini e Cristiante), a differenza del resto del gruppo Celik non può contare su un vero e proprio rivale di reparto che ne renda incerta la titolarità, poiché, dopo mesi, appare ancora difficile considerare Abdulhamid come un vero e proprio esponente delle rotazioni giallorosse. Oltre a tentare di recuperare una dimensione sostenibile, Ghisolfi dovrà dunque recarsi nuovamente sul mercato invernale per tentare quantomeno di colmare questa insostenibile lacuna.

Ola Aina nel mirino della Saudi Pro League

Sono state diverse e varie le opzioni per la fascia destra orbitate intorno al pianeta Roma durante le scorse settimane e tra queste è emersa anche la figura di Ola Aina. Ex Torino classe 1996, Aina è attualmente in forze al Nottingham Forest, dove sembrerebbe aver finalmente trovato le condizioni ideali per esprimere le proprie qualità.

Tecnico, potente e rapido, il nigeriano ex Chelsea è in scadenza nel giugno del 2025, il che fa presagire che già a partire dal primo luglio inizieranno i primi tentativi di alcune società europee, tra cui la Roma.

Le avance tuttavia non sembrerebbero essere esclusivamente di stampo europeo, dato che, come riportato da tbrfootball, anche la Saudi Pro League starebbe tentando di avvicinare il jolly nato a Londra.