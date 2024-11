Messi nel destino, scacco matto Juventus: assegno a cifra tonda

Il club bianconero resta di sasso dopo l’avanzata dei tedeschi per il talento ammirato in Champions League: 15 milioni sul piatto

Dopo un primo anno alla Juve caratterizzato da un austerity imposta sul mercato che di fatto ha tarpato le ali al suo lavoro, Cristiano Giuntoli si è ripreso tutto con gli interessi nella seconda stagione come Football Director del club bianconero.

Abilissimo, come del resto già dimostrato in quel di Napoli, a fa fruttare al meglio alcune cessioni eccellenti – non solo Federico Chiesa, ma anche Adrien Rabiot, col suo ingaggio di 7 milioni annui che ha pesato non poco sulle casse societarie negli ultimi anni – il dirigente è riuscito ad accumulare un tesoretto di circa 80 milioni dalla partenza di alcuni gioielli usciti da quella fucina di talenti che risponde al nome di Next Gen.

Il sontuoso mercato condotto da quello che per molti è da considerare il primo artefice del miracolo Napoli del 2022/23 ha prodotto un abbassamento dell’età media del roster, con buoni risultati anche sul fronte degli ingaggi annui. Pur essendo di fatto incompleto – la Juve lamenta l’assenza di un vice Vlahovic degno di questo nome – Giuntoli ha ben chiara la strada da percorrere.

L’ultima idea porta ad un giovane talento di 17 anni, già ammirato in Champions League nel confronto avuto con l’Inter a San Siro, e che in patria chiamano il ‘Messi serbo‘. Con ovvi riferimenti al fuoriclasse argentino e alla nazionalità dell’enfant prodige militante nella Stella Rossa Belgrado, esibitasi contro i nerazzurri al ‘Meazza‘.

Juve bruciata, il Dortmund ha già avviato i colloqui

Piede fatato, ovviamente sinistro, ottima fisicità, un’altezza (182 cm) molto diversa dal fuoriclasse a cui è stato paragonato in Serbia, Andrija Maksimovic è già finito nel mirino dei principali top club europei. Già protagonista di 6 gol e 6 assist in 17 partite ufficiali coi biancorossi di Belgrado, recentemente il classe 2007 è diventato il più giovane giocatore della nazionale serba, con tanto di apparizioni niente male nella kermesse continentale per club.

La dirigenza bianconera ha messo gli occhi sul giocatore da diverse settimane, ma nel frattempo il pressing del Borussia Dortmund, club specialista per antonomasia nel pescare gioielli in giro per l’Europa, ha già prodotto i suoi effetti. Affatto positivi per gli interessi della Juve.

Il club della Ruhr avrebbe infatti, come riporta la ‘Bild‘, avviato già i colloqui con l’entourage di Maksimovic. L’idea condivisa con la Stella Rossa è quella di un arrivo a fine stagione, dopo giugno, per un trasferimento che dovrebbe aggirarsi sui 15 milioni di euro.