Probabili formazioni Roma-Bologna: Juric stravolge la trequarti

Probabili formazioni Roma-Bologna. La gara d domenica può rappresentare ‘il canto del cigno’ di Ivan Juric sulla panchina della Roma.

Dopo la sconfitta di Verona in campionato e la mezza sconfitta, tale è da considerarsi infatti il pareggio in terra belga contro l’Union Saint-Gilloise in Europa League, la Roma di Ivan Juric riparte dal Bologna.

Per quanto ancora sarà la Roma di Ivan Juric nessuno sa rispondere con precisione. Quel che è certo è che, al momento, i Friedkin hanno rinviato l’arrivo nella capitale. L‘esperienza ha insegnato come, in questi casi, sembrano mature decisioni importanti. Per informazioni più dettagliate rivolgersi a José Mourinho e a Daniele De Rossi. Nonostante il rinvio dell’approdo a Roma della proprietà americana la situazione del tecnico croato non sembra essere granché migliorata. Il suo cammino, breve e complicatissimo, sulla panchina della Roma appare ai titoli di coda. Il Bologna di Vincenzo Italiano potrebbe rappresentare l’ultimo atto.

Probabili formazioni Roma-Bologna. Le scelte di Juric e Italiano

Il Bologna di Vincenzo Italiano precede i giallorossi in classifica di due punti, 15 contro 13. La prima vittoria tra le mura amiche dei rossoblù, maturata contro il Lecce, ha portato nuovo entusiasmo. La Roma, però, non può lasciarsi sfuggire l’occasione di guadagnare i tre punti e scavalcare in classifica la compagine felsinea.

Entrambi i tecnici stanno valutando quale formazione migliore schierare domenica pomeriggio alle ore 15.00. Ivan Juric ha effettuato diversi cambi, soprattutto sulle trequarti giallorossa. Il nuovo stop di Paulo Dybala, imprevisto ormai quasi abituale quanto sempre indesiderato, ha dato il la ad una piccola rivoluzione. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo nel pomeriggio allo Stadio Olimpico:

Roma (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Ndicka, Angeliño, Celik, Le Fée, Koné, Zalewski, Baldanzi, Pisilli, Dovbyk. All. Ivan Juric

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Holm, Beukema, Lucumì, Lykogiannis, Freuler, Pobega, Orsolini, Odgaard, Ndoye, Castro. All. Vincenzo Italiano