Roma-Bologna, grave infortunio: esce in barella

La sfida dell’Olimpico perde subito uno dei suoi protagonisti: a causa di un colpo contro il palo, è stato costretto a lasciare il campo

Prima mezz’ora horror da parte della Roma. Il gol di Castro che ha permesso al Bologna di sbloccare la contesa ha legittimato in maniera importante la supremazia territoriale dei felsinei. Prima di trovare la rete del momentaneo vantaggio con Castro, infatti, gli ospiti avevano già sfiorato il gol grazie ad una percussione importante di Orsolini, il cui tiro cross al minuto 20 di gioco però non è stato ribadito in rete da Ndoye.

Proprio il jolly del Bologna – a rimorchio sul secondo palo – si è letteralmente schiantato contro il palo, impattando il montante con la tibia sinistra nel tentativo di arrivare in estirada. Immediatamente accortosi della gravità dell’infortunio accorso al loro compagno di squadra, i calciatori del Bologna hanno immediatamente sollecitato l’attenzione dello staff medico del Bologna. Ndoye è stato dunque portato via dal campo in barella. Il linguaggio del corpo e le sensazioni immediatamente successive al colpo con il palo lasciano ipotizzare che il guaio fisico possa essere piuttosto serio. Nel corso delle prossime ore il jolly elvetico si sottoporrà agli esami strumentali di rito.

Intanto, dalla ‘pancia’ dell’Olimpico emergono i primi dettagli: stando ai primi controlli, Ndoye avrebbe accusato un evidente e profondo taglio alla gamba. Le sue condizioni saranno comunque da monitorare.