Roma, piove sul bagnato nella sfida con il Bologna: infortunio e sostituzione immediata adoperata da Ivan Juric.

È una serata da dimenticare per la Roma fino a questo momento, che dopo un avvio di stagione già segnato da infortuni e polemiche, vede aggiungersi un nuovo tassello negativo. Durante l’incontro contro il Bologna, Koné ha dovuto abbandonare il campo a metà del primo tempo a causa di un problema muscolare.

Il centrocampista, che era stato tra i migliori nelle ultime partite, ha mostrato subito segni di dolore, portando lo staff medico a intervenire prontamente. L’allenatore Ivan Juric, visibilmente preoccupato, è stato costretto a rivedere i suoi piani e a schierare Leandro Paredes al suo posto.

Infortunio Koné e sostituzione immediata: fischi per Paredes

La scelta di Juric non è stata ben accolta dai tifosi giallorossi presenti allo stadio. Paredes, protagonista di prestazioni altalenanti nelle ultime settimane, è stato accolto da una pioggia di fischi non appena ha messo piede in campo. I segnali di malcontento tra il pubblico sono evidenti: una parte della tifoseria critica apertamente le scelte della società e il rendimento della squadra, ormai in una situazione sempre più tesa.

La Roma, già sotto pressione per gli scarsi risultati e le recenti polemiche che coinvolgono la dirigenza, tra cui le dimissioni della CEO Lina Souloukou e i malumori per le scelte del presidente Friedkin, vede crescere ulteriormente la sfiducia dei suoi tifosi. L’infortunio di Koné, uno degli elementi di maggiore dinamismo del centrocampo, rappresenta un colpo pesante per la squadra, già alle prese con numerosi acciacchi.

L’ingresso di Paredes non ha aiutato a cambiare l’inerzia della partita, con la Roma che è apparsa in difficoltà nel creare gioco fluido e pericolosità offensiva. Resta da vedere come Juric e la società affronteranno questo ennesimo imprevisto in una stagione già molto travagliata.