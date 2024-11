Theo Hernandez dice addio al Milan: ‘proposta’ accettata

Svolta clamorosa nel futuro di uno dei senatori del club rossonero: il presidente ha preso la sua decisione. Anche il tecnico ha dato il suo benestare all’operazione

Se ne parla da tanto, troppo tempo. Le lusinghe poi, quelle non sono mai mancate. Se a questo si aggiungono le incomprensioni col tecnico, un rapporto che si fa sempre più turbolento con la tifoseria e i relativi problemi sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2026, il quadro si fa incerto.

Forse addirittura fosco dopo l’ingresso in scena di una delle società più potenti dell’universo calcistico. Che oltretutto, tanto per dare un tocco di romanticismo alla questione, sarebbe anche l’ex squadra del campione rossonero.

Protagonista di uno degli intrighi di mercato più difficili da risolvere per Furlani ed Ibrahimovic, Theo Hernandez sembra essere al passo d’addio col club che lo ha rilanciato sulla scena del grande calcio. Pupillo di Paolo Maldini, che ha insistito con l’allora proprietà Elliott per il suo arrivo a Milanello nell’estate del 2019, il laterale francese non ci ha messo molto a prendersi la scena.

Diventato in breve tempo uno dei leader tecnici ed emotivi del Milan di Pioli, l’ex Real Madrid ha messo da parte il burrascoso carattere che di fatto gli aveva pregiudicato una buona resa tra le fila dei Blancos per trasformarsi in un top player cercato da tutti i maggiori club europei.

Ci ha provato il Bayern Monaco, giusto qualche mese fa, mettendo sul piatto svariati milioni, ma Ibra ha alzato il muro. Difficile però ora, con uno scenario del tutto cambiato, resistere alla tentazione di tornare laddove si è stati, di fatto, scartati in passato.

Ancelotti e Florentino rompono gli indugi su Theo Hernandez: è assalto Real

Sulla scia di un corteggiamento strisciante datato ormai mesi, il Real Madrid del presidentissimo Florentino Perez ha rotto gli indugi. Gli infortuni di Dani Carvajal e di David Alaba hanno lasciato Re Carlo con le rotazioni ridotte all’osso sulle corsie laterali. Sarebbe dovuto arrivare Alphonso Davies, il candidato principe a vestire la blasonata ‘camiseta blanca’ ma, come riportato da ‘elgoldigital.com‘, il contratto in scadenza nel 2025 rende paradossalmente difficile un suo arrivo nella sessione invernale di scambi.

La prestigiosa soluzione a breve termine, quella da mettere a segno sempre a gennaio, si chiama appunto Theo Hernandez. Che già ha avuto la benedizione di Ancelotti, desideroso di forze fresche da mettere in campo.

Il giocatore, che al momento ha rifiutato le proposte di rinnovo pervenute dagli uffici di Via Aldo Rossi, riflette sul suo futuro. Quasi impossibile dire di no ad un ritorno nel club più titolato della storia.