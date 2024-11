Triplo addio in un colpo solo: benservito Roma, la rivoluzione è partita

La Roma giocherà quest’oggi contro il Bologna, anche se in casa giallorossa già si sta pensando ad una profonda rivoluzione.

La Roma di Ivan Juric, di fatto, è in profonda crisi. Dopo il ko rimediato allo Stadio Bentegodi contro il Verona, arrivato anche per gravi errori arbitrali, la squadra giallorossa ha deluso anche in Europa League.

Giovedì scorso, nonostante il vantaggio di Mancini, la Roma ha infatti solo pareggiato per 1-1 contro il modesto Union Saint Gilloise. Anzi, la squadra giallorossa ha rischiato anche di perdere nei minuti finali contro il team belga.

Anche Ivan Juric, come ammesso nel corso delle conferenza stampa della vigilia del match contro il Bologna, la prestazione contro l’Union Saint Gilloise è stata uguale a quella vista a Firenze, ovvero ha visto una squadra senza anima. I giallorossi, dunque, giocheranno oggi allo Stadio Olimpico per cercare di ottenere i tre punti contro la squadra di Vincenzo Italiano, ma prima bisogna registrare delle ulteriori novità in sede di calciomercato.

Calciomercato Roma, tre giocatori potrebbero cambiare squadra a gennaio: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, in casa romanista c’è aria di profonda rivoluzione. Nel prossimo mercato di gennaio, di fatto, parecchi attuali giocatori giallorossi potrebbero cambiare maglia. Tra questi, nonostante il suo arrivo lo scorso agosto, c’è anche Mario Hermoso.

Lo spagnolo, di fatto, non ha mai convinto nelle sue nove presenze con la maglia della Roma. Mario Hermoso, arrivato la scorsa estate da parametro zero, potrebbe dunque già salutare la Capitale, così come Hummels. Oltre a questi due, quasi sicuramente, anche Leandro Paredes lascerà la Roma, visto che ha espresso l’intenzione di giocare con il Boca Juniors.