24 milioni e addio Juventus: rinforzo immediato nella Capitale

Addio Juventus e firma da 20 milioni nella Capitale: rinforzo immediato. Hanno scelto lui, ecco gli ultimi aggiornamenti.

La Juventus, reduce dalla recente vittoria per 2-0 nel derby della Mole contro il Torino, ha consolidato il suo buon inizio di stagione, mostrando una squadra coesa e tatticamente disciplinata. Dopo anni di alti e bassi, l’arrivo del direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha portato un rinnovato slancio al progetto bianconero.

La campagna estiva di mercato ha visto scelte oculate, mirate a rafforzare i punti critici senza grandi spese, seguendo una linea di sostenibilità imposta dalla situazione finanziaria del club. Gli innesti di giovani talenti e la fiducia nei giocatori già presenti in rosa hanno contribuito a creare una rosa competitiva che, nonostante qualche infortunio, sta mantenendo il passo delle rivali in Serie A.

Tuttavia, l’assenza prolungata di Arkadiusz Milik, vittima di un infortunio muscolare, ha messo in luce la necessità di una valida alternativa in attacco. Giuntoli e la dirigenza stanno valutando attentamente l’acquisto di un vice Vlahovic per garantire continuità offensiva e sopperire a eventuali cali di rendimento del centravanti serbo.

20 milioni e addio Juventus: il Tottenham non perde di vista Locatelli

Mentre tra gli addetti ai lavori c’è chi, per l’ultima questione appena citata, si chieda di quanto un giocatore come Moise Kean potesse fare ancora comodo ad una squadra come la Juventus, non si arrestano le voci circa possibili nuove mosse bianconere anche in uscita.

Sul fronte delle possibili cessioni, infatti, la Juventus potrebbe distinguersi per movimenti non trascurabili, come ben riferisce Football Insider. In particolar modo, tra i nomi circolati, quello di Manuel Locatelli ha attirato l’attenzione della Premier League, con il Tottenham in prima linea.

La società londinese, alla ricerca di un rinforzo di qualità per il centrocampo, sarebbe disposta a mettere sul piatto una cifra intorno ai 20 milioni di sterline. Locatelli, legato alla Juventus fino al 2028, rappresenta un profilo di esperienza e versatilità, elementi che Postecoglou, tecnico degli Spurs, reputa fondamentali per compensare la partenza di Hojbjerg, approdato al Marsiglia.