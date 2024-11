Acquisto anticipato, si chiude con la Roma: assegno a doppia cifra

Le parti sono al lavoro per trovare l’intesa definitiva in tempi relativamente brevi: incasso immediato per la Roma

Dopo l’ennesima debacle casalinga – questa volta contro il Bologna – e l’ufficialità dell’esonero di Juric, la Roma già da ore sta dando la caccia al nuovo allenatore. La sosta delle Nazionali permetterà alla proprietà statunitense di valutare con attenzione i tanti profili sondati. Sebbene manchino ancora diverse settimane prima dell’inizio della sessione invernale di calciomercato, però, i giallorossi stanno continuando a guardare con attenzione non solo alle possibili mosse in entrate, ma anche a quelle in uscita.

A tal proposito emerge una novità degna di nota che, se confermata, potrebbe cambiare le carte in tavola e aprire le porte a nuovi scenari. Secondo quanto evidenziato da ‘Il Romanista’, infatti, la Fiorentina sarebbe intenzionata ad accelerare le trattative per riscattare il cartellino di Edoardo Bove, che a quel punto diventerebbe a titolo definitivo un calciatore Viola. Ricordiamo – infatti – che il giovane centrocampista classe ‘2002 quest’estate si è trasferito alla corte di Palladino con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto da 10.5 milioni di euro che sarebbe divenuto obbligatorio al raggiungimento di alcune condizioni, come ad esempio il 60% delle presenze stagionali.

Calciomercato Roma, riscatto anticipato di Bove: la Fiorentina ha fretta di chiudere

Pietra miliare del centrocampo Viola – che con Adli in cabina di regia e Bove in qualità di mezzala sta assumendo una fisionomia sempre più definita – il gioiello cresciuto nelle giovanili della Roma si è messo in luce in questo inizio di stagione con prestazioni impreziosite da qualità, tecnica e inserimenti. Ne sa qualcosa proprio la sua ex squadra, alla quale il talentuoso jolly di centrocampo ha fatto male nel confronto del ‘Franchi’ che di fatto ha aperto la crisi dell’allora compagine di Juric.

Proprio per questo l’area tecnica della Fiorentina avrebbe fretta di chiudere l’operazione in tempi brevi e proverà a trovare la quadra definitiva già nella prossima sessione invernale di calciomercato. A tal proposito, il club viola e la Roma sarebbero pronte a sedersi al tavolo negoziare per imprimere l’accelerata decisiva ad una trattativa che sembra poter procedere in maniera spedita.