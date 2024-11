Addio Barella: 60 milioni a gennaio per vincere la Premier

Nicolò Barella è un punto di forza dell’Inter e un oggetto del desiderio della Premier: per 60 milioni arriva un addio inaspettato

Il calciatore sardo è ancora un motore trainante della squadra di Inzaghi e al netto di qualche problema fisico è uno degli insostituibili. Nei mesi scorsi è stato spesso accostato alla Premier e ora c’è un colpo di scena.

L’Inter non è riuscita a battere il Napoli nel big match della dodicesima giornata di Serie A, non andando oltre un 1-1 molto tirato. Calhanoglu ha avuto il calcio di rigore che poteva indirizzare il match nel secondo tempo, ma l’ha spedito clamorosamente sul palo. Alla fine un punto che mantiene il Napoli di Conte in testa alla classifica e che accorcia ancora di più i distacchi in alto. Adesso nel giro di due punti ci sono addirittura sei squadre (includendo anche Atalanta, Fiorentina, Lazio e Juventus).

I nerazzurri di Inzaghi restano probabilmente i grandi favoriti per la vittoria finale, considerando che sono i campioni in carica e che hanno un roster superiore alla concorrenza. Il centrocampo è tornato a girare con il regista turco affiancato da Barella e Mkhitaryan. Proprio l’ex giocatore del Cagliari è stato spesso accostato asd alcune realtà della Premier e potrebbe essere uno dei sacrificati nelle prossime finestre di mercato, in onore del Finacial Fair Play.

Guardiola pronto a beffare il Liverpool: super colpo a centrocampo

Su Barella si erano mosse squadre di grande livello in Premier League come Liverpool e Manchester City. Tra Slot e Guardiola poteva accendersi una bella sfida sul talento dell’Inter, ma una mossa rischia di cambiare completamente le carte in tavola.

I Citizens devono rimpiazzare l’infortunato Rodri, fresco vincitore del Pallone d’Oro e costretto ai box per tutta la stagione dopo la rottura del crociato. Guardiola vuole un profilo importante a gennaio per continuare a tenere il passo dei Reds e rendere la stagione ancora trionfale. Secondo quanto riferito dal The Sun, però, non è più Barella il nome in pole.

Sembra proprio che Martin Zubimendi sia il preferito di Pep per prendere il posto del connazionale in mediana (come fatto in nazionale). La cifra da sborsare da parte del Manchester City è di 64 milioni di euro (circa 50 milioni di sterline) e l’affare può andare in porto nella finestra di gennaio.

Zubimendi (cresciuto nella Real Sociedad) tra l’altro era stato accostato anche al Liverpool, ma alla fine dovrebbe preferire la corte dell’ex tecnico del Barcellona, provando a giocarsi le sue grandi chance in Premier.