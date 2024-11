Allegri al posto di Mancini: nuovo allenatore Roma al fotofinish

Nuovo allenatore Roma, sentenza e decisione immediata dopo la sconfitta con il Bologna. Hanno preso posizione, ecco gli ultimi aggiornamenti.

La Roma ha ufficialmente esonerato Ivan Juric dopo la sconfitta casalinga per 2-3 contro il Bologna, un risultato che ha ulteriormente aggravato la crisi della squadra giallorossa. Il direttore sportivo Florent Ghisolfi, intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match, ha dichiarato: “Chiediamo scusa ai tifosi. Sostituto? Ragioniamo con calma”.

La piazza romana ha manifestato apertamente il proprio malcontento, con la Curva Sud che ha esposto striscioni critici nei confronti della proprietà Friedkin, accusata di promesse non mantenute. La contestazione è culminata con cori e fischi durante e dopo la partita, e alcuni tifosi hanno invocato l’arrivo di un allenatore di alto profilo come Massimiliano Allegri o Roberto Mancini.

Nuovo allenatore Roma, i tifosi hanno deciso: ha vinto

La dirigenza, consapevole della necessità di una svolta, sta valutando diversi profili per la panchina. Tra i nomi circolati nelle ultime ore, oltre ad Allegri e Mancini, emergono quelli di Paulo Sousa, attualmente allo Shabab Al-Ahli negli Emirati Arabi, e Claudio Ranieri, già tecnico della Roma in passato. Tuttavia, la scelta del nuovo allenatore sarà cruciale per ristabilire la fiducia con la tifoseria e rilanciare le ambizioni stagionali della squadra.

La proprietà Friedkin, finora bersaglio delle critiche per la gestione della crisi, è chiamata a prendere una decisione tempestiva e ponderata per invertire la rotta e riportare serenità nell’ambiente giallorosso. La scelta del nuovo tecnico rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro immediato della Roma.

Dipendesse dai tifosi, come detto, la scelta ricadrebbe proprio su uno tra Allegri e Mancini, come emerge anche dalle scelte degli utenti del canale Telegram di Asromalive. Il 32% dei votanti, infatti, apprezzerebbe un approdo dell’ex CT della Nazionale, in leggero svantaggio, però, rispetto ad Allegri, richiesto dal 35%. Presente anche Claudio Ranieri, il cui nome è stato votato dal 29% della ‘platea. Bassissime, invece, le quotazioni di Lampard e Paulo Sousa.