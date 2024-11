Dagospia: “Friedkin arrivati in incognito”. Cosa filtra da Trigoria

I Friedkin in città per scegliere il nuovo allenatore. Ecco l’indiscrezione riportata da Dagospia. Da Trigoria la presa di posizione è immediata

Dovevano arrivare a Roma sabato scorso, con tre slot per un atterraggio aereo a Ciampino già prenotati. Poi non è andata così: annullato in tutta fretta e appuntamento a Trigoria rinviato.

Ieri i Friedkin, con un comunicato apparso sul sito ufficiale del club pochi istanti dopo la fine della partita contro il Bologna, hanno dato il benservito a Ivan Juric e adesso sono alla ricerca di un nuovo allenatore. Sarebbero una decina quelli contattati fino al momento dagli americani, con Mancini e Rudi Garcia che sembrano essere i più papabili. Ma in queste ore si sta facendo spazio il nome di Lampard, che sarebbe quel tecnico non italiano che darebbe profilo internazionale, secondo la proprietà, alla Roma.

Dagospia, i Friedkin a Roma: cosa filtra da Trigoria

Ma dove sono i Friedkin: secondo Dagospia sarebbero arrivati a Roma in incognito e alloggerebbero in queste ore a Ladispoli, come altre volte, alla “posta vecchia” si legge. E da “lì decideranno il prossimo allenatore della Roma”. Insomma, sarebbero in città.

Una notizia comunque già smentita da Trigoria, secondo cui la proprietà non è Italia, ed un loro aereo è stato tracciato nelle ultime ore a Londra. Insomma, due notizie che vanno una verso una direzione e una verso l’altra. Sperando comunque che una direzione definitiva, quella che interessa ai tifosi della Roma, possa arrivare velocemente: vale a dire quella del nuovo allenatore giallorosso che dovrà prendere il posto di Juric e che mercoledì, visto che oggi e domani la squadra non si allenerà (due giorni di riposo stabiliti la scorsa settimana) dovrà dirigere il primo allenamento in vista della gara contro il Napoli in programma al rientro dopo la sosta. Da lì in poi il calendario sarà difficilissimo.