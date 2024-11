Dal Liverpool al Milan: accordo da 15 milioni

Il Milan pesca dal Liverpool: l’accordo per gennaio si può trovare sulla base di 15 milioni di euro. Un colpo che serve a Paulo Fonseca

Per il mercato di riparazione Moncada e Furlani stanno cercando di capire come muoversi e si sta prospettando una buona occasione in Inghilterra. Un acquisto utile nell’immediato e con buone prospettive anche per il futuro.

Il Milan è reduce dal pareggio di Cagliari che ha subito smorzato gli entusiasmi dopo la vittoria di Madrid contro il Real. In Champions League i ragazzi di Fonseca avevano dato spettacolo, prendendosi i 3 punti sul campo più ostico e mostrando anche un ottimo calcio. Contro i rossoblu in Sardegna doveva essere una passeggiata e invece è arrivato un 3-3 che non risolve nulla a livello di classifica. Adesso le prime 6 si sono staccate e c’è già un bel margine da recuperare.

Proprio per questo anche a gennaio sarà fondamentale intervenire sul mercato per migliorare la rosa a disposizione del tecnico portoghese. L’idea è quella di fare qualcosa soprattutto a centrocampo, dove l’infortunio di Bennacer ha privato di alternative il reparto. Fofana e Reijnders le stanno giocando praticamente tutte e urgono rinforzi per fargli tirare il fiato. Lo sguardo potrebbe essere rivolto in Premier League.

Il Milan punta dritto su Endo: il centrocampista del Liverpool può arrivare a gennaio

Uno dei nomi accostato al Milan in queste ore, in prospettiva di gennaio, è Wataru Endo, centrocampista del Liverpool, che non sta trovando molto spazio in Premier League con i Reds. L’idea del club inglese è quello di girarlo in prestito per permettergli di giocare con continuità e ritrovare convinzione nei propri mezzi.

Secondo quanto riferito da CaughtOffside il nazionale giapponese sta cercando un nuovo club e il Milan sarebbe tra le destinazioni gradite. La sua versatilità può essere utile a Fonseca e gli permetterebbe di ricoprire almeno un paio di ruoli tra mediana e trequarti. Dopo essere arrivato dallo Stoccarda, il trentunenne nipponico ha fatto abbastanza bene in Inghilterra, salvo perdere posti nelle gerarchie di Arne Slot. La sua valutazione si aggira su 15-18 milioni di euro e può essere un buon affare per i rossoneri.