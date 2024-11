Erede Juric, volo già prenotato: stamattina arriva a Roma

Erede Juric, salgono le quotazioni del grande ex che potrebbe essere già questa mattina nella Capitale. Ritorno clamoroso alla Roma

Il comunicato stampa emesso pochi minuti dopo la fine della partita contro il Bologna – persa malamente – oltre ad annunciare quello che era ormai il segreto di Pulcinella ha fatto capire un’altra cosa: il club giallorosso aveva la nota pronta e la sensazione è che con qualunque risultato la decisione non sarebbe cambiata.

Juric non è più l’allenatore dei giallorossi, e adesso si attende di capire chi sarà il nuovo tecnico che avrà un compito difficile, senza dubbio: ricostruire una Roma che non ha più nessuna certezza e che contro il Bologna di Italiano (ma non solo) è caduta in maniera brutta. La contestazione ieri pomeriggio all’Olimpico è stata pesante. Ma non poteva essere altrimenti. E, mentre si parla di Mancini, Allegri, Ranieri, Sarri e Tite come possibili nuovi allenatore, in questo momento, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, ci potrebbe essere un clamoroso ritorno.

Erede Juric, Garcia a Roma questa mattina

Rudi Garcia, mette nero su bianco il quotidiano, questa mattina sarebbe in partenza da Nizza verso la Capitale. Bruciati quindi tutti gli altri tecnici accostati ai giallorossi e, ai tre di prima, vanno aggiunti Lampard, Potter e Terzi. Otto nomi per un posto, anche se il sogno a quanto pare rimane Massimiliano Allegri che ieri sera era a San Siro per vedere Inter-Napoli e, guarda il caso, proprio gli azzurri saranno gli avversari dei giallorossi alla ripresa.

“Mai dire mai” aveva risposto ad una domanda diretta su un suo possibile ritorno a Roma il francese. Quasi come se aspettasse un momento del genere per cercare di chiudere quel lavoro che nella Capitale aveva già iniziato. Vedremo quello che succederà, vedremo se i Friedkin decideranno di annunciare il nuovo tecnico oggi oppure, vista la sosta per le nazionali, si prenderanno qualche altro giorno.