Fiato sospeso Inter, affare scintillante: l’erede è Dimarco

Fiato sospeso Inter. la società nerazzurra è in apprensione per Federico Dimarco. Il futuro del difensore potrebbe non essere più all’Inter.

Dai primi rumors di Radiomercato appare sempre più evidente come i difensori saranno i veri protagonisti della sessione invernale di mercato. Non passa infatti giorno senza che qualche grande club europeo si metta in fila per acquisire le prestazioni di uno, o più, difensori di grido.

La prima ad entrare nella competizione ‘europea’ è stata la Juventus che proprio in Europa, esattamente a Lipsia, ha perduto per l’intera stagione il suo miglior difensore, il brasiliano Gleison Bremer. Analogo, drammatico destino, lo ha vissuto sulla sua pelle il Real Madrid pochi giorni fa. Per la vittoriosa e larga sfida contro l’Osasuna i Bianchi di Spagna hanno pagato un pedaggio salatissimo. Un altro difensore centrale brasiliano ha chiuso anzitempo la sua stagione agonistica: Eder Militao. Juventus e Real Madrid hanno fin qui avuto i danni maggiori, ma sono in buona compagnia per quanto riguarda altre grandi squadre che inseguono grandi difensori.

Christian Falk ha aggiornato su X la situazione di Alphonso Boyle Davies, classe 2000, difensore canadese del Bayern Monaco sul quale si potrebbe scatenare un derby di mercato tutto spagnolo.

Il difensore canadese andrà in scadenza di contatto il prossimo 30 giugno e questo ha scatenato il Barcellona di Hansi Flick, tecnico che conosce molto bene Alphonso Boyle Davies avendolo allenato durante la sua esperienza sulla panchina dei bavaresi. Particolare che parrebbe mettere in pole position il club catalano rispetto al Real Madrid, alto club interessato al centrale canadese. Il club campione di Spagna e d’Europa continua inoltre a monitorare il difensore dell’Inter e della nazionale azzurra, Federico Dimarco, tallonato anche dal Bayern Monaco. Sono soltanto i primi movimenti ‘sotterranei’ che testimoniano, però, come i difensori saranno i veri protagonisti della sessione invernale di mercato. Garantito.