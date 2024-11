Hummels ritorna a casa, ultimo smacco: hanno chiuso il cerchio

Ecco le ultime in merito alla controversa situazione di Mats Hummels al centro sportivo Fulvio Bernardini. Addio ad un passo?

Affermare che Ivan Juric abbia avuto l’interezza delle responsabilità relative al modestissimo andamento, sia in Europa che in campionato, della Roma sarebbe disonesto e goffo quanto credere che il tecnico croato non abbia avuto alcuna responsabilità.

Di certo raccogliere una squadra in preda ad una profonda spaccatura tra spogliatoio e società non sarà stata una passeggiata ma, una serie di scelte a dir poco controverse in termini di undici titolare e cambi a partita in corso hanno certamente contribuito ad alimentare le contestazioni della tifoseria nei confronti del tecnico croato. L’ufficialità dell’esonero di Juric per certi aspetti ne è stata una incontrovertibile conseguenza.

Oltre all’ormai inflazionata questione relativa all’occhio di riguardo di Juric nei confronti di senatori le cui prestazioni si sono rivelate (a chi non se ne fosse accorto precedentemente) quantomeno modeste, spicca senza dubbio alcuno il caso Mats Hummels, il cui destino giallorosso, dopo settimane di panchina non giustificate da una condizione fisica precaria, sembrerebbe vacillare.

Hummels richiesto dai tifosi del Dortmund, ma la dirigenza…

Nel calcio europeo svariate big sono alla ricerca di certezze nelle retrovie, basti pensare ai numerosi infortuni del Real di Ancelotti o alla rinomata ricerca di Cristiano Giuntoli di un centrale che possa sostituire Gleison Bremer. Immaginare dunque che Hummels possa finire di diritto nei taccuini di alcune società in giro per l’Europa è tutt’altro che illecito.

Secondo quanto riportato da BIld, il centrale tedesco sarebbe persino stato richiesto dai tifosi del Borussia Dortmund ma l’ex capitano dei tedeschi non è attualmente nelle priorità della dirigenza del Dortmund. Ad ogni modo l’esonero di Juric potrebbe improvvisamente cambiare le carte in tavola. Qualora il nuovo allenatore della Roma decidesse di puntare forte sull’ex capitano del Borussia Dortmund, infatti, quelle certezze che fino ad alcune settimane fa sembravano essere granitiche potrebbero essere stravolte.