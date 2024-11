Incontro concluso con i Friedkin: ribaltone Roma

Incontro con i Friedkin a Roma: hanno parlato in hotel con l’agente. Ecco gli ultimi aggiornamenti

La Roma si trova in un momento cruciale dopo l’esonero di Ivan Juric, deciso in seguito ai risultati deludenti e alle crescenti tensioni in una piazza che non ha mai davvero accettato la sorprendente e inattesa decisione di scaricare Daniele De Rossi. Il club giallorosso, reduce da una stagione altalenante, è ora alla ricerca di una nuova guida, capace di risollevare morale e classifica, con nomi di rilievo in lizza per la panchina.

Nelle ultime ore, le attenzioni si sono concentrate su vari profili, con i Friedkin impegnati a valutare figure con esperienza internazionale e capaci di gestire un ambiente complesso come quello romanista. Tra i papabili emergono i nomi di tecnici italiani ed esteri, ognuno con una visione diversa ma con l’obiettivo comune di ridare slancio a una squadra sfiduciata e a un ambiente calcisticamente in fermento.

Incontro tra Friedkin e Beppe Riso, non solo Juric: hanno parlato anche di Mancini e Cristante

Parallelamente, l’agente Beppe Riso ha tenuto un incontro con la proprietà in un noto hotel del centro di Roma per discutere il futuro di alcuni suoi assistiti, tra cui lo stesso Juric. L’agenda dell’incontro, però, è andata oltre la sola risoluzione contrattuale del tecnico: si è parlato di piani futuri e della gestione dei giocatori chiave come Cristante e Mancini, spesso al centro delle critiche dei tifosi.

A fare il punto, le penne de Il Romanista, che hanno rivelato come i giocatori giallorossi della scuderia Riso non abbiano più voglia di fungere da capri espiatori. La nuova guida tecnica, una volta definita, avrà un ruolo centrale nel delineare le strategie future e nel decidere chi avrà un posto nel progetto.

Tuttavia, Cristante e Mancini non escludono di considerare un addio a fine stagione, se le condizioni non dovessero migliorare. Cristante, in particolare, continua a essere bersagliato dai fischi dei tifosi, mentre Mancini avverte il peso di un clima che a Trigoria sta diventando sempre più soffocante.