Nuovo allenatore Roma: Terzic incontra i Friedkin

Nuovo allenatore in casa Roma con la prospettiva di un futuro a lungo termine: i Friedkin vorrebbero puntare su Terzic per risollevare le sorti della squadra

L’ex tecnico del Borussia Dortmund non ha ancora abbracciato nessun progetto e potrebbe essere il nome giusto per l’interesse della proprietà americana. Un incontro tra le parti sarebbe già avvenuto e si prospettano novità a breve.

Il tempo stringe e la Roma deve trovare al più presto una soluzione per la propria panchina. L’esonero di Juric era pronto da tempo e al termine della sfida con il Bologna è arrivato il comunicato ufficiale. La squadra in questo momento ha bisogno di una scossa e l’ex allenatore del Torino non poteva essere in grado di darla. I risultati sono precipitati nelle ultime settimane e ora la zona retrocessione dista solo 4 punti.

Un margine troppo esiguo per prendere sotto gamba la questione e per rassegnarsi ad un altro mese in queste condizioni. Il problema più grande per i Fredkin è capire ora a chi dare l’incombenza di togliere le castagne dal fuoco. Secondo le ultime voci circolate non ci sarebbero all’orizzonte nomi italiani, ma solo un paio di profili stranieri. Il favorito tra tutti, in questo momento, è Edin Terzic, ex tecnico del Borussia Dortmund che lo scorso giugno contese al Real Madrid la Champions League nella finale di Wembley.

Incontro tra i Friedkin e Terzic: si fa largo il nome dell’ex Dortmund

Secondo quanto riferito dal sito Romanews.eu, sarebbe confermata la presenza dei Friedkin all’Hotel Posta Vecchia di Ladispoli e proprio lì, lontano da occhi indiscreti, sarebbe andato in scena un contatto tra Dan e Ryan e l’allenatore tedesco.

Per ora non è da escludere che il colloquio possa essere avvenuto per sondare il terreno ma non per chiudere subito la trattativa, visto che anche altri profili potrebbero essere in ballo. Terzic, classe ’82, è stato allenatore del BVB dal dicembre 2020 al termine di quella stagione, salvo poi ricoprire il ruolo di direttore tecnico con Marco Rose in panchina e riprenderne il posto fino alla cavalcata in Champions dello scorso anno. Le incognite sono legate al fatto che non ha mai avuto esperienze di livello al di fuori di quella realtà.