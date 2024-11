“Partita da ripetere”: caos Var nel big match e situazione incredibile che si è venuta a creare. Ecco quello che è successo nella notte

Ieri sera il Barcellona ha perso la sua seconda partita della stagione in casa della Real Sociedad. Niente di drammatico, ovviamente: la squadra di Flick rimane a +6 sul Real Madrid di Ancelotti anche se i Blancos hanno una partita in meno.

Certo, non è andato tutto liscio. E le polemiche in questo momento in Spagna sono clamorose per quanto successo nel primo tempo: a Lewandowski infatti è stato annullato un gol per un fuorigioco millimetrico. E già qui si potrebbe anche discutere dell’utilità di togliere una rete se parliamo di un’unghia o forse anche di meno. Ma non entrando nel merito di questa discussione, dopo un lungo consulto al Var il direttore di gara ha deciso di annullare la rete perché il fuorigioco semi automatico indicava, appunto, la posizione non regolare dell’attaccante polacco. Bene, le immagini hanno fatto il giro del Mondo e forse, il piede più avanti, non era quello del centravanti ma del difensore della Real Sociedad stanno dicendo in giro diversi esperti.

“Partita da ripetere”: in Spagna scoppia la polemica

Quindi anche il fuorigioco semi automatico avrebbe fallito nel suo intento. E in queste ore in Spagna le polemiche sono davvero infinite tant’è che nella notte El Chiringuito Tv ha parlato della possibilità che questa partita possa essere ripetuta.

Insomma, non solo in Italia polemiche infinite (quelle di Conte, ieri sera, dopo la gara contro l’Inter per il rigore concesso per un fallo di Anguissa su Dumfries sono state abbastanza pesanti) ma anche in Spagna la situazione è abbastanza calda. Anche il Mundo Deportivo, in tutto questo, ha analizzato la situazione: “Il numero di piede di Lewandowski è 44. Il polacco è due centimetri più corto di Aguerd, che è alto 190 centimetri e dovrebbe quindi avere un piede ancora più grande. Inoltre, dalla posizione del giocatore del Real, è chiaro che il piede che sembra avanzato deve essere il suo”.