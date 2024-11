Ritorno alla Roma, De Rossi: “Lo ha detto il Presidente”

Ritorno a Trigoria e via libera del Presidente, l’annuncio di De Rossi spiega tutto. Ore caldissime per il nuovo allenatore della Roma, gli ultimi aggiornamenti.

La Roma si trova in un momento di grande cambiamento. Dopo settimane di tensione e risultati deludenti, è arrivata la decisione ufficiale: Ivan Juric è stato esonerato. La notizia, che era nell’aria da giorni, ha immediatamente acceso il dibattito sul possibile sostituto. I Friedkin, già al centro delle critiche per alcune scelte passate, devono ora individuare una figura capace di risollevare la squadra e riportarla in carreggiata.

Tra i nomi più accreditati per la panchina giallorossa emergono profili di rilievo internazionale. Roberto Mancini, reduce dalla recente esperienza con la Nazionale saudita, è considerato uno dei principali candidati, data la sua esperienza e il legame con il calcio italiano. Anche Edin Terzic, ex tecnico del Borussia Dortmund, è stato proposto grazie alle sue capacità tattiche e alla conoscenza del calcio europeo.

Ritorno a Trigoria, mai dire mai: l’annuncio di De Rossi

Massimiliano Allegri, libero dopo l’addio alla Juventus, resta un’opzione sul tavolo, nonostante le difficoltà legate al suo stile e alla gestione delle aspettative della piazza romana. Un altro nome circolato è quello di Rudi Garcia, che conosce bene l’ambiente giallorosso, avendolo già guidato con buoni risultati nel passato.

Un nome che aveva stimolato passioni e speranze dei molti tifosi è quello di Daniele De Rossi, ma la posizione della società, soprattutto alla luce della volontà dei Friedkin di non tornare sui propri passi, pare ben lungi da un’ipotesi del genere. L’ex capitano ha, tuttavia, voluto dire la sua durante la cerimonia dell’Hall of Fame del Calcio Italiano, così commentando lo scenario di un possibile ritorno a Trigoria: “È casa mia, lo stesso presidente lo ha detto. Ci lavora anche mio padre. Dove uno sta bene, torna. Un giorno tornerò”.

Parole che lasciano aperta una porta per il futuro, ma che per ora non paiono potersi tradurre in un ritorno immediato.