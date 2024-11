Roma, nuovo addio UFFICIALE: l’annuncio arriva sui social

La reazione della società non si è fatta attendere: pochi minuti dopo la partita, l’allenatore Ivan Jurić è stato esonerato, ufficializzando una notizia già nell’aria da tempo e rispetto alla quale c’era un’attesa con ogni probabilità slegata dal risultato finale della partita contro gli emiliani. L’allontanamento di Juric rappresenta il secondo cambio in panchina in poche settimane, dopo quello sorprendente di Daniele De Rossi a settembre.

La situazione ha provocato una forte reazione tra i tifosi. A Ladispoli, nei pressi dell’hotel “La Posta Vecchia”, dove si presume siano ospitati Dan e Ryan Friedkin, è apparso uno striscione con la scritta “Friedkin Go Home”, espressione del crescente malcontento verso la proprietà americana.

Anche José Fontes lascia la Roma, adesso è UFFICIALE: l’annuncio su Linkedin

Nel frattempo, si moltiplicano le voci sul possibile successore di Juric. Tra i nomi circolati figurano Roberto Mancini, Rudi Garcia, Frank Lampard ed Edin Terzic. L’ex tecnico del Chelsea ha perso molte posizioni nelle ultime ore, mentre ben più caldi restano gli altri nomi. La società non ha ancora ufficializzato alcuna decisione, alimentando ulteriormente le speculazioni.

Sul fronte societario, non si registrano cambiamenti significativi. I Friedkin mantengono una posizione di riserbo, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche sulla crisi in corso. Tuttavia, la speranza dei tifosi, arrabbiatissimi, è quella di poter assistere ad un importante cambiamento di rotta, intervenendo non solo in panchina ma cercando di migliorare e implementare la magrissima struttura reggente l’organizzazione interna di Trigoria.

Intanto, proprio in queste ore complicate quanto particolari, emerge un dettaglio di non poco conto, che conferma una partenza della quale si era già parlato in passato. Ci riferiamo a quella del Capo Scout dell’As Roma, José Fontes, che sul proprio profilo Linkedin ha bollato come terminata la sua esperienza in giallorosso. Come si legge dal suo profilo, infatti, il periodo trascorso a Trigoria va dal luglio 2021 al settembre 2024, terminando dopo un periodo complessivo di 3 anni e 3 mesi.