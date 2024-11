Telenovela finita, Juventus al traguardo: firma in arrivo

Le notizie riguardanti il suo futuro stanno continuando a calamitare l’attenzione mediatica in casa Juve: la fumata bianca è ormai sempre più vicina

Con le due vittorie consecutive in campionato ottenute contro Udinese e Torino e il pareggio in Champions League contro il Lille, la Juventus si è messa nelle condizioni di vivere la sosta per le Nazionali in modo piuttosto tranquillo. Sebbene la corsa per i primi posti mai come in questo caso appaia più intricata che mai, la sensazione è che la ‘Vecchia Signora’ abbia mosso passi importanti per la conquista di quella solidità invocata da inizio stagione. Le sorprese, però, continuano ad essere dietro l’angolo.

Oltre alla ricerca di un sostituto di Gleison Bremer e di un attaccante in grado di far rifiatare Dusan Vlahovic, infatti, Cristiano Giuntoli sarebbe ormai in procinto di risolvere un’altra questione tutt’altro che banale nell’economia della stagione bianconera. Stiamo parlando del ‘caso’ Pogba, che stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra sarebbe ormai giunto al suo tornante conclusivo. Nonostante il Tas ne abbia ridotto a 18 mesi la squalifica per doping, il ‘Polpo’ appare sempre più lontano da Torino vista la posizione del club bianconero, che ormai considera chiuso il ciclo del centrocampista francese all’ombra della Mole.

Calciomercato Juventus, rescissione Pogba: accordo a un passo

Secondo quanto riferito da Sky Sports UK, infatti, i colloqui tra Paul Pogba e la Juventus sarebbero ormai in fase avanzata. Le parti – in contatto ormai da settimane – stanno ragionando in merito alla risoluzione del contratto. Sotto questo punto di vista, il traguardo d’arrivo è ormai all’orizzonte e potrebbe portare alla sua inevitabile fumata bianca in tempi relativamente brevi.

Una volta sistemata questa pratica – tutt’altro che banale viste le conseguenze che nel medio-lungo periodo potrebbe arrecare – Pogba sarà poi chiamato a sciogliere le riserve sul suo futuro. Nelle ultime settimane alla scrivania del suo entourage sono arrivate proposte concrete da parte di club inglesi, sauditi e statunitensi, che hanno avuto modo di sondare il terreno per capire la fattibilità dell’operazione. Il Pogback bianconero, intanto, è in procinto di chiudersi nel modo più opaco possibile: rescissione al traguardo.