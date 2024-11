UFFICIALE: partita Juventus rinviata, cambia tutto dopo la sosta

Partita della Juventus rinviata, arriva il comunicato UFFICIALE della Lega che spiega tutto. Stravolgimento dopo la sosta.

La Juventus ha recentemente consolidato la sua posizione in Serie A con una vittoria significativa nel Derby della Mole. Sabato 9 novembre 2024, i bianconeri hanno superato il Torino con un netto 2-0, grazie alle reti di Timothy Weah al 18′ e di Kenan Yildiz al 39′ del secondo tempo. Questa vittoria ha permesso alla squadra di Thiago Motta di avvicinarsi alla vetta della classifica, posizionandosi a un solo punto dal Napoli capolista.

Oltre ai successi della prima squadra, la Juventus continua a investire nel futuro attraverso il progetto Juventus Next Gen. Questo programma, avviato nel 2018, mira a sviluppare giovani talenti offrendo loro l’opportunità di competere a livello professionistico in Serie C. La Juventus Next Gen funge da ponte tra il settore giovanile e la prima squadra, permettendo ai giovani calciatori di acquisire esperienza e maturità necessarie per il calcio di alto livello.

Juve Next Gen, cambia la data della partita con la Turris: il comunicato UFFICIALE

In una fase di congedo dagli impegni del campionato per la Pausa Nazionali, intanto, è proprio il mondo Next Gen della Juventus ad aver attirato qualche attenzione nel corso delle ultime ore. I motivi sono da ricercarsi nel cambiamento della data della prossima partita dei bianconeri, annunciato dallo stesso club.

In particolar modo, la Lega Pro ha comunicato il rinvio della partita tra Juventus Next Gen e Turris, inizialmente prevista per sabato 16 novembre 2024. La decisione è stata presa per motivi organizzativi e logistici. La nuova data per l’incontro è stata fissata per mercoledì 27 novembre alle ore 15:00. Questo il comunicato ufficiale, consultabile al seguente link: https://bit.ly/40L1Nir .