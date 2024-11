Alla Roma dopo l’esonero: nuovo allenatore choc

In casa Roma, dopo l’esonero di Ivan Juric, bisogna registrare delle importanti novità che riguardano la ricerca del nuovo allenatore.

Dopo il pari in Europa League contro l’Union Saint Gilloise, di fatto, la Roma è crollata in campionato. Domenica scorsa, infatti, i giallorossi sono usciti sconfitti per 2-3 dal match dello Stadio Olimpico contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

Pochi minuti dopo la conclusione di questa sconfitta, di fatto, la Roma ha comunicato l’esonero di Ivan Juric. L’allontanamento del tecnico croato, di fatto, lo si aspettava ormai da qualche settimana, considerando sia i risultati molto deludenti ottenuti che il feeling mai sbocciato con l’intera piazza giallorossa (compresi i giocatori).

Una volta esonerato Ivan Juric, ovviamente, è partito il casting per la scelta del terzo allenatore della Roma di questa stagione. In queste ultime ore, infatti, si stanno rincorrendo diversi nomi che potrebbero sedersi sulla panchina giallorossa.

Nuovo allenatore Roma, sondato anche ten Hag: le ultime

Tra questi bisogna inserire anche quello Erik ten Hag. Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, i Friedkin avrebbero sondato anche il tecnico licenziato qualche settimana fa dal Manchester United.

Oltre ad Erik ten Hag, però, la Roma starebbe valutando anche l’ipotesi di chiamare Potter, ex Chelsea. L’ipotesi che porta all’allenatore olandese, infatti, è davvero difficile. L’allenatore olandese, oltre al lauto stipendio (6,5 milioni di euro) ed il suo diritto ad una buonuscita di 10 milioni di euro dallo United, non vorrebbe ‘infilarsi’ nella confusione che regna nel team capitolino.

Mentre il ritorno di Daniele De Rossi, che sarebbe stato caldeggiato da Florent Ghisolfi, non sarebbe una pista percorribile. Nelle prossime ore, dunque, si attendono degli aggiornamenti importanti sul nuovo allenatore della squadra giallorossa.