Kvaratskhelia al posto di Leao: l’affare ribalta il campionato

L’intreccio riguardante il futuro dell’attacco della big chiama in causa anche i gioielli di Milan e Napoli: ecco cosa sta succedendo

Dopo l’exploit sul campo del Real Madrid, il Milan non è riuscito a confermarsi in campionato, non andando oltre un pirotecnico 3-3 sul campo del Cagliari per mezzo del quale ha rimandato l’appuntamento alla tanto agognata continuità. I rossoneri, però, non hanno perso punti rispetto al Napoli capolista, che ha strappato un punto prezioso a San Siro. Sebbene il verdetto del campo mai come in questo periodo rappresenti il giudice supremo di giudizi e prese di posizione, occhio anche ai possibili intrecci di calciomercato.

Ne sa qualcosa Rafa Leao, la cui centralità nel progetto tecnico di Fonseca fino a qualche settimana fa sembrava essere assolutamente in discussione. La scintillante prova del ‘Bernabeu’, però, ha inevitabilmente rappresentato un segnale forte. Il talentuoso attaccante portoghese, capace di confermarsi anche all’Unipol Domus Arena con una doppietta importante, si è ‘ripreso’ il Milan. Tuttavia, il suo nome continua ad essere accostato a quei club che, in tempi e in modi diversi, hanno effettuato dei sondaggi esplorativi allo scopo di capire l’eventuale fattibilità dell’operazione con i rossoneri. Tra questi c’è sicuramente il Barcellona, chiamato a rinforzare il reparto offensivo con un’altra freccia deluxe.

Calciomercato Milan, non solo Leao: il Barcellona segue anche Kvaratskhelia

Dopo aver provato a sondare il terreno nel corso della scorsa estate, i blaugrana starebbero flirtando con l’eventuale colpaccio in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto evidenziato da fichajes.net, però, il ventaglio di profili attenzionato dai catalani sarebbe molto più articolato e comprenderebbe anche Kvaratskhelia.

L’attaccante georgiano – che si sta mettendo in luce anche in questa prima di stagione con prestazioni di qualità e di sostanza – non ha ancora trovato l’accordo con il Napoli per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2027. Sebbene la volontà tra le parti sia quella di riuscire a trovare il bandolo della matassa, per adesso la distanza che intercorre tra la proposta del Napoli e le richieste dell’entourage di Kvara non è stata ancora ricucita. Ecco perché sull’esterno offensivo di Conte il pressing del Barcellona potrebbe portare a nuovi, clamorosi sviluppi. Da Leao a Kvara, i blaugrana ‘spaventano’ la Serie A.