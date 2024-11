La Roma trafigge la Juventus: il nuovo ‘gigante’ è già in volo

Nonostante l’attenzione mediatica sia rivolta alla ricerca del nuovo allenatore, occhio alle prossime dinamiche di mercato. Intreccio Juve-Roma infuocato

In casa Roma sono ore di febbrile attesa per la scelta del nuovo allenatore. Allo stato attuale della situazione, però, sembra che i Friedkin non abbiano ancora sciolto le riserve al punto che non sono pochi i profili che continuano ad essere accostati direttamente o indirettamente alla panchina giallorossa. Alla luce delle difficoltà emerse in questo primo scorcio di stagione, però, il mercato di gennaio potrebbe rappresentare un vero e proprio spartiacque per puntellare un organico che continua ad evidenziare limiti strutturali piuttosto evidenti.

A tal proposito, nel medio-lungo periodo il possibile arrivo di un vice Dovbyk all’altezza potrebbe rappresentare una vera e propria necessità. Sebbene Shomurodov abbia risposto presente quando chiamato in causa, il futuro dell’uzbeko è tutt’altro che nebuloso. Ad ogni modo la volontà di Ghisolfi sarebbe quella di puntellare un reparto con un attaccante in grado di far rifiatare Dovbyk con il quale eventualmente giocare in alcuni frangenti di partita. A tal proposito, vanno inserite proprio in questa direzione le ultime indiscrezioni riguardanti il futuro di Beto, accostato da tempo alla Roma ma nel mirino anche della Juventus.

Calciomercato Roma, per Beto non è ancora finita: l’indizio dei bookmaker

Al contrario di quanto fatto trapelare nelle scorse settimane, infatti, il futuro di Beto potrebbe essere lontano dall’Everton. Se non a gennaio, molto più verosimilmente a giugno. Con Broja in rampa di lancio dopo l’infortunio e un Calvert Lewin che potrebbe alla fine rinnovare il suo contratto con i Toffees, non è escluso che l’ex Udinese entri nell’ordine di idee di guardarsi intorno alla ricerca di una nuova squadra nel quale mettersi in gioco.

A tal proposito, occhio al punto di vista dei bookmakers. I betting analyst di Sisal, infatti, mancano a 3.50 volte la posta il possibile arrivo di Beto alla Roma già nel mercato di gennaio. Una quota di certo non molto alta, che testimonierebbe la reale possibilità da parte dei giallorossi di imprimere la svolta immediata ad un’operazione che, almeno per il mercato invernale, si preannuncia comunque piuttosto complicata. Soprattutto se, come sembra, l’Everton non dovesse aprire le porte all’ipotesi del prestito.