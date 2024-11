L’amico di Ronaldo al posto di Dybala: cessione obbligata

Cessione obbligata e addio Dybala: l’amico di Cristiano Ronaldo è già pronto per firmare. Non hanno altra scelta, ecco gli ultimi aggiornamenti.

La Roma vive un periodo di turbolenza e incertezza che ha messo a dura prova la squadra e i tifosi. L’esonero di Ivan Juric, giunto dopo una serie di risultati deludenti, è solo l’ultima delle difficoltà che la società giallorossa ha affrontato negli ultimi mesi. La partenza altalenante in campionato, le polemiche interne e le sfide fuori dal campo hanno contribuito a rendere l’atmosfera a Trigoria tesa e complessa.

A rendere l’estate particolarmente movimentata era già stata anche la telenovela legata a Paulo Dybala. L’attaccante argentino, colonna portante della squadra, è stato al centro di numerose voci di mercato che lo avrebbero voluto trasferire in Arabia Saudita, attratto dalle offerte economiche faraoniche. Alla fine, il giocatore è rimasto nella capitale, ma la sua posizione sembra ora di nuovo incerta.

Talisca al posto di Dybala e gran ritorno: le ultime dalla Turchia

Diverse le voci sul suo futuro, con un insieme di scenari legati anche ad un possibile approdo in Turchia. La dirigenza del Fenerbahce, in particolar modo, è determinata a rinforzare la squadra per mantenere alta la competitività. Con l’apertura del mercato di gennaio, i gialloblù stanno lavorando per assicurarsi un “numero 10” che possa aumentare il potenziale offensivo del team. In cima alla lista dei desideri, come riporta il Fanatik, ci sono due stelle di calibro internazionale: Anderson Talisca e Paulo Dybala.

L’Al-Nassr, attuale squadra di Talisca, ha bisogno di liberare una quota per i giocatori stranieri in vista di nuovi acquisti, motivo per cui potrebbe essere disposta a lasciar partire il brasiliano. Il Fenerbahce ha già avviato contatti per sondare le richieste finanziarie e discutere un eventuale prestito. Tuttavia, la concorrenza del Besiktas, che ha già avuto Talisca in prestito per due stagioni, rende la trattativa complessa e potenzialmente spettacolare.

L’altro nome di spicco è proprio il 21 della Roma: secondo fonti vicine al club turco, il direttore sportivo Mario Branco ha avuto un primo incontro con il ds della Roma, Florent Ghisolfi, che si è rivelato positivo. Seguiranno aggiornamenti.