Lascia subito la Juve: accordo raggiunto e rescissione

In casa Juve, dopo la vittoria nel derby contro il Torino, bisogna registrare un accordo raggiunto che porta ad un addio immediato.

Dopo il pari rimediato in Champions League contro il team francese del Lille, di fatto, la Juventus ha ottenuto un’importante vittoria in campionato. Sabato scorso, infatti, la ‘Vecchia Signora’ ha battuto il Torino di Vanoli per 2-0 nel derby del capoluogo piemontese.

I marcatori della serata sono stati Weah ed Yildiz, che ha dedicato il suo gol ad Alessandro Del Piero per il suo cinquantesimo compleanno. Con questo successo, grazie anche al pari nello scontro diretto tra l’Inter di Simone Inzaghi ed il Napoli di Antonio Conte, la Juventus ha adesso solo due punti di svantaggio dal primo posto.

Adesso c’è la pausa di metà novembre, ma dopo la squadra agli ordini di Thiago Motta è attesa da due difficili trasferte. La ‘Vecchia Signora’, infatti, prima sfiderà il Milan in campionato e poi l‘Aston Villa in Champions League. Tuttavia, prima del ritorno del calcio giocato, in casa juventina bisogna registrare delle novità in sede di calciomercato.

Vicino l’accordo tra la Juve e Pogba per la risoluzione del contratto: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Uk’, infatti, la Juventus e Paul Pogba sono vicini a chiudere l’accordo per la risoluzione del contratto (scadenza 2026) del calciatore francese. Il centrocampista, dopo che la sua squalifica per doping è stata ridotta a 18 mesi, potrà infatti tornare a giocare nel mese di marzo.

Su Paul Pogba, dunque, bisogna registrare l’interesse di diverse squadre internazionali: da quelle di Premier League, passando in giro per l’Europa, all’Arabia Saudita e all‘MLS. Una volta risolto il contratto con la Juve, dunque, l’entourage del francese avrà dei colloqui formali con tutte queste squadre.