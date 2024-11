Nuovo allenatore Roma: è in viaggio per la Capitale

Nuovo allenatore Roma, sta arrivando nella Capitale per incontrare i Friedkin. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

La Roma, ancora scossa dalle turbolenze interne, è al centro dell’attenzione dopo l’esonero di Ivan Juric, decisione che ha destato non poche discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La società capitolina, guidata dai Friedkin, sta cercando di rimettere ordine e stabilità in un momento cruciale della stagione.

L’addio di Juric è stato ufficializzato a seguito di una serie di risultati deludenti e tensioni che si erano accumulate negli spogliatoi, alimentate anche dalle difficoltà nel rapporto con alcuni giocatori di rilievo. Le ultime ore sono state caratterizzate da un susseguirsi di speculazioni sui possibili sostituti. Le fonti di oggi parlano di vari profili considerati per la panchina: da tecnici esperti con esperienza internazionale a ex giocatori che hanno vestito la maglia giallorossa e che potrebbero riportare una ventata di familiarità e passione.

Ranieri in viaggio verso Londra: le ultime sull’allenatore della Roma

Tuttavia, in una rosa di nomi oscillanti da Mancini ad Allegri e Montella, non è mai tramontato del tutto il solito e amatissimo nome di Claudio Ranieri, che starebbe rapidamente guadagnando quotazioni. Ranieri, figura ben nota ai tifosi romanisti per il suo storico legame con il club e la sua reputazione da “aggiustatore”, apparebbe come una scelta sensata e al contempo emotivamente coinvolgente.

Dopo il suo memorabile passaggio al Leicester con la vittoria della Premier League e un’esperienza di stabilizzazione alla Sampdoria, il tecnico potrebbe essere il giusto equilibrio tra pragmatismo e passione romanista, due elementi necessari in questa fase. Altri nomi restano sullo sfondo, come quelli di allenatori emergenti o figure internazionali pronte a una nuova sfida.

Tuttavia, gli aggiornamenti di oggi indicano che le trattative con Ranieri potrebbero essere più avanzate di quanto inizialmente previsto: Ranieri, infatti, sarebbe partito in queste ore alla volta di Londra con il proprio agente. Nella capitale inglese, giusto ricordarlo, i Friedkin hanno la propria sede operativa. Seguiranno aggiornamenti.