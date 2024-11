Panchina Roma, firma ‘sbloccata’: Friedkin decisivi

Secondo alcune fonti, Mancini sarebbe in trattative con la proprietà americana della Roma per assumere la guida tecnica del club. Un altro candidato di rilievo resta Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus. Nonostante il suo nome sia stato accostato alla panchina giallorossa, al momento non ci sono conferme ufficiali su contatti tra le parti.

Montella alla Roma, Friedkin decisivi per ‘sbloccare’ il CT della Turchia

La lista dei potenziali sostituti ha incluso anche Frank Lampard, ex tecnico del Chelsea, e Graham Potter, anch’egli con un passato recente sulla panchina dei Blues. Entrambi sono stati menzionati come possibili candidati, con la proprietà americana che sembra orientata verso un profilo internazionale.

Nel frattempo, la dirigenza della Roma ha affidato il processo di selezione del nuovo allenatore all’agenzia CAA Base, con l’obiettivo di individuare il profilo più adatto a guidare la squadra in questo momento delicato. La situazione rimane in evoluzione, con la tifoseria in attesa di una decisione che possa riportare stabilità e risultati positivi. La scelta del nuovo allenatore sarà cruciale per il futuro immediato del club, chiamato a risollevarsi in campionato e nelle competizioni europee.